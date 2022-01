Socha z tupých nožů vznikne na podporu zdravotníků, kteří během pandemie nasazovali své zdraví. Jakmile umělecké dílo uvidí světlo světa, autoři jej vydraží a peníze získá právě brněnská dětská nemocnice. „Ve vztahu ke koronaviru patřím do rizikové skupiny a tohle je můj způsob, jak pomoci. Jít jako dobrovolník do nemocnice nemůžu, i když bych rád, tohle ale udělat zvládnu,“ uvedl autor nápadu a profesionální brusič nožů Marek Neuman.

Neuman aktuálně pořádá sbírku starých nožů. Rád by jich vybral tisícovku, z níž by mohl umělecký kovář Pavel Bortoník sochu vytvořit. Cílí přitom na Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie. „Úrazy s tím, co dělám, neodmyslitelně souvisí, při broušení nožů se dějí neustále, proto jsem se rozhodl právě pro tuto kliniku Dětská nemocnice v Brně, dětem se má pomáhat vždycky,” přiblížil svůj záměr Neuman.

Zdravotníci v Dětské měsíce brusičův nápad kvitují. "Zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno vítají aktivitu, která upozorní na to, že se dětské úrazy dějí i přes epidemii koronaviru. Navíc se v tomto období snížila téměř na nulu pomoc okresních pracovištích, kde už tak dětská medicína pokulhává a v době zahlcení covidovými pacienty prakticky nebyly dětské úrazy ošetřovány," sdělila mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá.