Inspiraci našel v knihách Ladislava Zibury. Právě po přečtení jeho knih se rozhodl v patnácti letech vyrazit až na Sněžku. „Řekl jsem si, že chci taky někam dojít a že jsem nikdy nebyl na Sněžce. Nic složitého tam nebylo," vzpomíná Kreidl. Dvě stě šedesát kilometrů dlouhá cesta mu zabrala osm dní a sedm nocí. Po cestě přespával ve stanu nebo altánech, které si našel lese. „První noc byla těžší, říkal jsem si, že se trochu bojím ale pak jsem to přešel. Nejtěžší asi bylo to fyzicky dojít, v patnácti jsem nebyl úplně nejzdatnější," dodává. Zpátky jel autobusem a vlakem.

Zdroj: Svatopluk Kreidl

Na cestu do Ázerbájdžánu se chystá se svým kamarádem Jonášem. „Původně jsme chtěli stopovat do Turecka ale pak jsem říkal, že stopování je vlastně nuda. Člověk pořád jen stojí u silnice nebo se veze," popisuje Kreidl. A tak vznikl nápad vzít starou Ibizu a vyrazit po vlastní ose. Auto koupil za osm tisíc před časem od kamaráda, který si pořídil nové a starý Seat chtěl sešrotovat.

Utržené sluchátko, aneb Cesta na Měsíc odstartovala v brněnské Hvězdárně

Auto, které je starší než sám Svatopluk, bude muset zvládnou bezmála čtyři tisíce dlouhou cestu. „Bude to náročné. Dnes se začíná dělat generálka a bude se muset vyměnit motor z jiného auta. Zrovna v den, kdy jsem oznámil, že pojedeme, se v něm něco porouchalo. Ale to nás nezastaví," směje se dobrodruh, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Turista Svaťa.

Připraveni jsou Svatopluk s Jonášem i na možnost, že se po cestě auto pokazí. „Povezeme s sebou pár náhradních dílů a jinak budeme improvizovat. Kdyby náhodou, tak tam to auto necháme a poletíme domů," vysvětluje Kreidl.

Brána do Asie

Nejraději na cestování má volnost a svobodu. To ilustruje i plán jeho cesty. Připravených má několik variant. Jisté je zatím pouze to, že pojede přes Balkán. „Zatím nevíme, jestli přes sever nebo jih. Jedna možnost je Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, druhá možná cesta vede před Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Černou horu, Albánii a Řecko. Potom se cesty spojují v Istanbulu. Tím se musí projet, je to brána do Asie," vyjmenovává.

Více variant mají také na cestu Tureckem. Původně chtěli objet celý jeho jih a na zpáteční cestě z Kavkazu se vracet domů jeho severní stranou. „Jenže teď tam bylo zemětřesení a taky je tam špatná situace s uprchlíky. Lidé nás varují, že by nás mohl někdo třeba i okrást. Není to tam teď úplně ideální, takže ještě uvidíme, jak se to vyvine," líčí Kreidl.

VIDEO: Gargamelova past nebo šmoulí jazyk. Nahlédněte do šmoulí vesnice v Brně

Z Turecka zamíří mladí cestovatelé do Gruzie. Arménie má totiž otevřenou hranici pouze s ní. „Je tady ještě takový problém, že Ázerbájdžán má už asi dva a půl roku kvůli covidu uzavřené všechny pozemní hranice a dá se tam dostat jen letecky," říká Kreidl. Zákaz měl skončit na začátku března ale prodloužil se do prvního května. „Takže se budeme muset měsíc a půl po cestě hodně flákat a počkat si na to. Pak se ale může stát, že to zase prodlouží," vysvětluje. Pokud by ani v květnu Ázerbájdžán své pozemní hranice neotevřel, nechají Svatopluk s Jonášem auto v Gruzii a do vysněného Baku poletí letadlem.

Spaní u dobrovolníků

Náklady na naftu odhadují od pětadvaceti do čtyřiceti tisíc. „Přesně nevíme kolik toho spotřebujeme a jaká bude spotřeba když budeme naložení. Celkový rozpočet máme dohromady asi sto tisíc, ale asi to bude víc. Záleží, kdo si bude kupovat kolik kebabů," vypráví s nadsázkou cestovatel.

Na přespání si povezou stan, vyzkoušet by chtěli i takzvaný couch surfing. Jde o sociální síť pro cestovatele, které nechávají u sebe doma zadarmo přespat dobrovolníci. „Obepíšeme lidi, jestli nás nechtějí ubytovat. Zkoušel jsem to už dřív a mám zatím samé dobré zkušenosti," tvrdí Kreidl.

Polovinu z pětatřiceti zemí, ve kterých byl, projezdil Svatopluk stopem. „Líbí se mi trajdat si po Evropě, jak se mi zachce. Ani mi nejde o to, jestli jsem například ve Francii nebo ve Španělsku, ono je to všude pěkné. Jen si užívám ten moment, že někde jsem a to mi stačí," uzavírá turista.