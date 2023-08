Velký kus štěstí provázel pád dítěte v brněnských Maloměřicích. Nehoda se stala počátkem týdne, když dítě spadlo ze třetího patra. Přežilo.

Dítě u okna. Snímek je ilustrační. | Foto: pixabay

„Malého pacienta jsme zkontrolovali, ošetřili a převezli k vyloučení vážnějších zranění do Dětské nemocnice v Brně,“ informovala mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Současně upozornila na opatrnost, k neštěstí často chybí málo. „Základní rada zní: dítě by se vůbec nemělo dostat na balkon, je potřeba zablokovat mu přístup na něj. Stejně tak by se nemělo dostat k otevřenému oknu. I když se rodič domnívá, že okno je dostatečně vysoko a dítě na něj nedosáhne, není to pravda,“ zdůraznila mluvčí. Stačí lehké přisunutí židle nebo větší hračky.

Velkou pomůckou jsou pojistky, které neumožní otevření oken či dveří. Naopak síťka proti hmyzu pádu nezabrání.

