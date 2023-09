/FOTOGALERIE/ Přibližně desetimetrová řada ukazuje ve čtvrtek dopoledne na velký zájem o vstupenky na představení v brněnském Divadle Bolka Polívky. Právě jedno z nejoblíbenějších divadel v Brně vstoupilo se začátkem září do své jubilejní třicáté sezony, plány na narozeninové oslavy jsou však zatím nejasné.

Brněnské Divadlo Bolka Polívky zahájilo se začátkem září jubilejní třicátou divadelní sezónu. Podmínky však mají provizorní, dočasně hrají v židenickém dělnickém domě. | Foto: se svolením Divadla Bolka Polívky

Třicáté výročí od začátku působení divadla chce tamní vedení v čele s principálem Bolkem Polívkou oslavit ideálně až v novém působišti. Tím by se měl od příštího roku stát takzvaný Bílý dům na brněnském Žerotínově náměstí.

Původně představitelé divadla plánovali stěhování už v listopadu nebo prosinci, kvůli stavebním úpravám se ale na místo nepřesunou dříve než v únoru či březnu příštího roku. Důvodem změny je nevyhovující statický stav dosavadního sídla na Jakubském náměstí, statici budovu před nedávnem uzavřeli. V provozu nicméně nadále zůstává pokladna, foyer divadla a vyhledávaný podnik Poslední leč.

Budoucnost kina Scala v Brně? Zatím v kavárně. Z města se nám neozývají, říkají

„Ve foyer bychom čas od času chtěli pořádat alespoň výstavy různých talentovaných malířů nebo třeba literární večery. Galerii pojmenujeme U Dvou Polívků,“ popsal další postup principál divadla Bolek Polívka.

Minimálně do konce listopadu bude divadlo působit v Dělnickém domě v Jamborově ulici. „Respektujeme tamní programovou linii a jsme vděční za poskytnutí prostor, příjemnou spolupráci a maximální vstřícnost. Navzdory okolnostem tak můžeme 18. listopadu uvést premiéru hry Oheň a popel Christophera Hamptona podle novely Sándora Máraie. V režii Romana Poláka se představí Martin Huba, Jiří Dvořák, Drahomíra Hofmanová a Kristýna Štarhová v alternaci s Wlastou Laurou Laurenčíkovou,“ pokračoval Polívka.

NEPŘEHLÉDLI JSTE? Zemřel Jiří Pfeifer nazývaný Fretti z Divadla Bolka Polívky, známý z manéží Zemřel Jiří Pfeifer Zdroj: Divadlo Bolka Polívky

Od prosince se ale výrazně sníží počet dní, ve kterých budou tamní herci hrát. V tomto období bude na programu především vlastní repertoár Divadla Bolka Polívky sestávající ze sedmnácti inscenací.

„Velmi jsme uvítali také velkorysou kolegiální nabídku ostravského Divadla Mír a v současné době jednáme o termínech, kdy bychom mohli v Ostravě hostovat,“ doplnila ředitelka Divadla Bolka Polívky, Kateřina Komárková.

Stavební práce, které aktuálně trvají v Bílém domě, zahrnují především rekonstrukci jevištních technologií. „Stěhujeme tam maximum vlastní techniky, ale bohužel zatím není známý pevný termín dokončení všech prací. Počítáme s tím, že v tomto prostoru začneme hrát nejpozději od března příštího roku,“ dodala ředitelka Komárková.

Repertoár v dočasném židenickém působišti obohatí alespoň inscenace souborů, s nimiž Divadlo Bolka Polívky dlouhodobě spolupracuje. Nabídne proto například dvě aktovky Václava Havla, konkrétně Vernisáž a Audienci nebo představení s názvem Bůh masakru z pera Činoherního klubu.

„Nesoustředím se na to, kde zrovna hrají, chodíme do divadla pravidelně a jestli půjdeme do centra Brna, nebo se svezeme šalinou do Židenic, to už nehraje roli,“ reagovala na změny třeba Brňanka Sabina Václavíková.

Zdroj: Lukáš Vídeňský / Divadlo Bolka Polívky