Do tématu vyvolávajícího mnohdy bouřlivé debaty vkročili lidé z Divadla Husa na provázku. Napsali otevřený dopis premiéru Petru Fialovi, podpořili v něm manželství pro všechny. Přidala se k nim také další divadla.

Premiér Petr Fiala. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

„Toužíme žít a tvořit ve společnosti kulturní, svobodné a spravedlivé. A jsme si jistí, že přijetí zákona o rovných sňatcích je nezbytným krokem na cestě k ní," tvrdí šéfové českých divadel v otevřeném dopisu premiéru Petru Fialovi. Vyzvat takto vládu ke schválení manželství pro všechny se rozhodlo brněnské Divadlo Husa na provázku, připojila se k němu více než dvacítka dalších z celé republiky.

Dopis zveřejnili divadelníci v první říjnové pondělí. Připojili se tak k dalším výzvám, kterými na zákonodárce před druhým čtením zákona o rovných sňatcích, do nichž by mohly vstupovat i stejnopohlavní páry, část veřejnosti apeluje. Například před měsícem se s žádostí o vyjádření podpory manželství pro všechny obrátilo na premiéra více než šest desítek českých firem.

Zrušme manželství a bude klid. Stejně nefunguje

„I bez pohledu každodenně upřeného na obrovskou práci, kterou pro kulturu ve všech regionech České republiky naši LGBT+ kolegové a kolegyně odvádějí, považujeme jejich stávající diskriminaci za neobhajitelný a neudržitelný anachronismus. Připadá nám naprosto přirozené, aby naši LGBT+ kolegové a kolegyně, mající ve vztahu ke státu tytéž povinnosti, požívali v České republice také stejných práv. Hlasování o rovných sňatcích zároveň vnímáme jako rozhodování o hodnotové orientaci naší společnosti," shrnul důvody, které šéfy a šéfky k otevřenému dopisu vedly, jeho iniciátor Martin Sládeček z Divadla Husa na provázku.

Mezi signatáři dopisu jsou vedoucí lidí uměleckých souborů napříč regiony. Od těch největších, jako jsou Činohra Národního divadla nebo Činohra Jihočeského divadla, Janáčkova opera Národního divadla Brno, Východočeské divadlo Pardubice, Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště, přes scény spíše studiové jako Divadlo Na zábradlí, Činoherní studio Ústí nad Labem či HaDivadlo, až po divadla pro děti jako Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo Radost nebo Divadlo Polárka.

Zdroj: Martin Komárek

„Jsem věřící, vyznávám tradiční hodnoty a zároveň podporuji manželství pro všechny páry. Nebojím se, že by mi změna zákona vzala mé hodnoty či že by jakkoliv ohrozila rodinu jako takovou. Domnívám se, že je to právě naopak. Věřím, že manželství pro všechny podpoří hodnoty, které rodina přináší, jako jsou láska, věrnost, vzájemná podpora, úcta a respektující prostředí pro výchovu dětí,“ uvedl umělecký šéf Divadla Polárka Jiří Hajdyla.

Právě toto oceňované brněnské divadlo pro děti chystá v letošní sezoně adaptaci dvou knih pohádek o lásce stejnopohlavního páru Princ & princ a Král & král & rodina nizozemských autorek Lindy de Haan a Sterny Nijland.

Předseda vlády Petr Fiala se proti manželství stejnopohlavních párů dlouhodobě vymezuje. Osobně by se chtěl spíše zaobírat rozšířením práv v registrovaném partnerství. To v České republice můžou homosexuální páry uzavírat od roku 2006.

Podle letošního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění si více než tři čtvrtiny české veřejnosti myslí, že by homosexuálové měli mít právo na adopci dětí svého partnera či partnerky, více než polovina populace podporuje jejich právo uzavřít sňatek a téměř dvě třetiny lidí si myslí, že by homosexuálové měli mít právo na adopci dětí z institucionální péče.

Poslanci na konci června letošního roku schválili v prvním čtení uzákonění sňatku stejnopohlavních párů. Stejně tak ale schválili ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy. Oba návrhy tak projedná sněmovna ve druhém čtení.