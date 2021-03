Vojtěch Boris Luža pocházel z Uherského Brodu, kde se narodil šestadvacátého března 1891. V době vypuknutí první světové války studoval v Brně České vysoké školy technické, titulu se ale nedočkal. Události války jej přivedly na bojová pole, mimo jiné na ruskou frontu. „Účastnil se bitvy u Zborova, bojů u Marjanovky, Kazaně, Čeljabinsku a na dalších místech," uvedla na Internetové encyklopedií dějin Brna historička Miroslava Menšíková.

V době první republiky talentovaný voják získával postupně vyznamenávání a stále vyšší hodnosti. Ve třicátých letech se jeho život opět propojil s Brnem. „Od konce listopadu 1937 byl Zemským vojenským velitelem v Brně, funkci vykonával až do likvidace československé armády v létě 1939," zmínila Menšíková. V Brně žil Luža s rodinou ve Wurmově ulici.

V Brně byl Luža i v kritickém roce 1938. „Nedokázal se vyrovnat s postojem československé vlády k podepsání Mnichova a společně s dalšími důstojníky štábu vyvíjel tlak na prezidenta Beneše, abychom se nepodrobovali diktátu Německa," je uvedeno na webových stránkách Uherského Brodu, Lužova rodného města.

Po likvidaci československé armády byl Luža od roku zařazen k Zemskému úřadu v Brně, později přes rok pracoval jako zástupce zemského přednosty technické služby pro Moravu´. „Poté odešel na vlastní žádost do výslužby," připomněla Menšíková.

Již od začátku okupace se Luža aktivně zapojil do protinacistického odboje. Působil v odbojové organizaci Obrana národa, postupně se musel stáhnout do ilegality. „Na útěku před gestapem byl již od devětadvacátého září 1941, nejdéle se ukrýval u rodiny Seců v Bosonohách. Na jaře roku 1944 stál na Českomoravské vysočině spolu s Josefem Grňou, Josefem Svatoněm, Karlem Štainerem-Veselým a dalšími odbojáři u postupného formování vojensko-partyzánské organizace Rada tří. Ta působila později od Domažlic přes Prahu až po Beskydy a jižní Moravu," popsal Lužovu odbojovou činnost na stránkách Vojenského historického ústavu Praha Jindřich Marek.

Osudným se Lužovi stal nucený přesun z Říčanska na Moravu. Když se svým pobočníkem v říjnu 1944 dorazil do Hřiště u Přibyslavi, na dva neznámé muže upozornil tamní starosta četníky. Když ti vpadli do hostince, kde Luža s pobočníkem seděli, zahájili přestřelku. při které Lužu zastřelili. „Až za několik dní gestapo po převozu těl obou mrtvých do Brna teprve zjistilo, že zastřelený starší muž je ve skutečnosti jím tak dlouho hledaný divizní generál Vojtěch Boris Luža," zmínil Marek.