Od mala byla premiant, studovala aplikovanou informatiku a řízení na Fakultě strojního inženýrství v Brně a užívala si života. Pak přišla nehoda, která ji stála čtyřiadvacet let vzpomínek a vědomostí. „Některé věci jsem musela přijmout jako fakt. Třeba že moje mamka je opravdu moje mamka,“ komentuje nyní osmadvacetiletá Dominika Weyrová z Brna. Před čtyřmi roky s kamarádem narazila do svodidel a ztratila veškerou paměť.

Dominika se ve své diplomové práci na FSI věnuje optimalizaci algoritmu. Ještě před rokem přitom v dokončení studia spíš nevěřila. | Foto: Jan Prokopius

Po prvním semestru na magisterském studiu vyjela tehdy čtyřiadvacetiletá studentka Vysokého učení technické v Brně na zahraniční pobyt na Tchaj-wan. Po necelých dvou týdnech se jí ale pobyt a celý život obrátil vzhůru nohama. Na večerní projížďce na skútrech narazila do svodidel. „Spolujezdec byl na místě mrtvý. Mě odvezli do nemocnice s vážně poškozeným mozkem,“ vysvětluje nehodu dívka, která si celou událost ale nepamatuje. Pomoc zavolal kamarád, co jel za nimi.