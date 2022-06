Změny v centru Brna: pryč se zábradlím, k nádraží povede po letech přímý přístup

Chybět nebudou ani historické vozy ze sbírek Technického muzea v Brně a jedno z největších lákadel, parní tramvaj s názvem Caroline. „Přibližně od půl dvanácté dopoledne do sedmi hodin večer zprovozníme zvláštní linky. Tramvaje a autobusy pojedou z náměstí Svobody, trolejbusy pak ze zastávky Česká. Velká část tras historických vozidel povede k trolejbusové vozovně Komín,“ uvedl dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Komínskou trolejbusovou vozovnu navštíví nadšenci v sobotu od dvanácti do šesti hodin, během dne otevřených dveří si areál prohlédnou nebo vyzkouší stahování sběračů. Z odstavné plochy pravidelně odjede trolejbus, který zájemce proveze vozovnou, a to i přes mycí linku a pracoviště údržby. Součástí bude i výstava trolejbusů, prezentace řídicího informačního systému nebo komentované prohlídky.

Nejmladší vozovna brněnského dopravního podniku funguje pětadvacet let. Na místě aktuálně nocuje šestašedesát vozů, ve vozovně pracuje třiašedesát zaměstnanců. Na místo se o víkendu chystá také Šárka Trnková z Brna. „Přítel je velký nadšenec do tramvají a vlaků, takže střídavě chodíme po muzeích. Chystáme se hlavně do vozovny a na náměstí Svobody,“ prozradila mladá žena.