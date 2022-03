„Chceme využít smluvní obchodní podmínky, kde jako zadavatel máme dvanáct měsíců nastavené zahájení stavby. Využijeme to zřejmě v plné délce, aby se to víc vázalo na náklady spojené s rokem 2023," řekl Svoboda. Práce se pak zřejmě překlenou až do roku 2024. Ve stejném roce počítají se zprovozněním trati.