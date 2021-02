Dalšímu zhoršení stavu rozbité dlažby v historickém centru města má zamezit zpoplatnění vjezdu vozů nad tři a půl tuny.

Podle informací Deníku Rovnost se jím budou zástupci koaličních stran zabývat zřejmě už příští týden. „Po projednání a následném schválení v radě města začneme systém připravovat k uvedení do praxe. Spuštění pak bude otázkou týdnů,“ přiblížil městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Aktuálně mohou nákladní auta do centra vjet zdarma na základě speciálního povolení od magistrátního odboru dopravy. Podle materiálu ke zpoplatnění vjezdů, který má Deník Rovnost k dispozici, míří do ulic středu města denně zhruba do deseti těžkotonážních vozů. „Cílem zpoplatnění je zabránit další devastaci dlažby,“ shrnul Kratochvíl.

Majitelé nadrozměrných aut zaplatí za vjezd podle váhy vozu a období, na které budou oprávnění potřebovat. Třeba u vozidla vážícího od sedmi a půl do sedmnácti tun dají za měsíc šest tisíc korun, za půl roku šestatřicet tisíc a za celý rok zhruba dvakrát tolik. „Poplatek je vždy za oprávnění, které se bude vztahovat ke konkrétní registrační značce a vozidlu. Oprávnění bude vždy pouze na schválenou trasu v rámci koordinovaného stanoviska, což bude kontrolováno kamerami na dané trase," stojí v materiálu ke zpoplatnění vjezdů.

Zdevastovaná dlažba

Aby do městské kasy putovaly peníze za jízdy těžkotonážních vozů v historickém centru, odsouhlasili už nedávno radní Brna-středu. „Když se po něm projdete, uvidíte, že dlažba je tam kompletně zdevastovaná. Částečně situaci způsobil intenzivní provoz aut, který umožnila dřívější špatná úprava rezidentního parkování, kdy každý s povolením do historického centra mohl jet až na náměstí Svobody. Komunikace v centru poškozují i auta jezdící na tamní stavby, které musí za vjezd platit poplatek,“ nastínil radní Brna-středu pro dopravu Jan Mandát.

Peníze vybrané za povolení a případné pokuty poputují do městského fondu mobility. Z něho platí představitelé města například výstavbu parkovišť P+R nebo parkovacích domů.

Nejhorší stav rozbité dlažby v centru pozorují městští silničáři v Masarykově, Mozartově, Běhounské nebo Zámečnické ulici. „Případně na chodníku v Kozí kvůli nedisciplinovanosti řidičů, kteří tam jezdí. Opakující se závady evidujeme například v Minoritské či Petrské,“ doplnila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Mají paspotizaci dlažby

Představitelé města už mají podle Kratochvíla hotovou pasportizaci dlažby v centru, znají tedy její současný stav. Obnovu povrchů za miliony korun, které musí sehnat z městského rozpočtu poznamenaného výpadky příjmů kvůli koronaviru, rozdělí do etap podle míry poničení. „Budeme se snažit najít peníze, abychom opravovali postupně nejhorší úseky,“ podotkl Kratochvíl.

Lokální opravy zajistí silničáři letos zřejmě třeba na náměstí Svobody, v Zámečnické, Kozí či Běhounské. „Souvislou údržbu uděláme v Mozartově, která je pro letošní rok zařazena v plánu souvislé údržby komunikací. Tyto práce dokončíme v srpnu,“ upřesnila Navrátilová.

Na stav rozbité silnice v Mozartově, ve které jsou na vozovce viditelné hluboké prohlubně vzniklé po projíždějících autech, si ve středu reportérce Deníku Rovnost postěžoval místní dlouholetý obyvatel. „Tuto cestu spravovali už potřetí a pořád je ve stejném stavu. Opraví ji a do půl roku je znovu vymletá. Myslím si, že podklad silnice tady není dokonalý," sdělil přímo v ulici starší muž, který odmítl své jméno.

Do opravy dlažby v Masarykově se městští silničáři pustí až v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí tamního tramvajového tělesa, kterou zajistí dopravní podnik. „Pro letošek s ní kvůli souběhu jiných prací nepočítáme. Přijde na řadu nejdřív v příštím roce," informovala mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

