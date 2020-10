„Provoz tramvají do Králova Pole a Řečkovic bude vyloučený od sobotní šesté hodiny ráno do nedělních čtyř odpoledne,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Zastávky Jungmannova, Husitská a Semilasso obslouží náhradní autobusy na přilehlé silnici mimo tramvajovou trať, nástupiště Tylova na autobusových zastávkách na komunikaci.

Práce na tramvajové trati omezí od sobotních šesti ráno do nedělních jedenácti večer i provoz trolejbusů a autobusů. „Linky 30, 53 a 84 pojedou v úseku Slovanské náměstí – Husitská ve směru ke královopolskému nádraží odklonem Charvatskou a Dobrovského ulicí. Zastávka Husitská bude v uvedeném směru přeložená do Palackého třídy k přeložené zastávce linek x1 a x6," uvedla Tomaštíková.

Podbíjení tramvajové trati zkomplikuje o víkendu také cestování do Líšně. Linka 8 pojede v obou dnech mezi 8.10 a 19.10 v úseku Geislerova a Novolíšeňská po jedné koleji. Tramvaje 10 po dobu výluky nevyjedou.

„Zastávky Židovský hřbitov, Krásného, Bělohorská, Bílá hora, Líšeňská a Novolíšeňská ve směru do Líšně tramvaje obslouží na levé koleji, to znamená na nástupištích běžně využívaných pro směr do centra. Ve směru do centra zastaví na všech pravidelných nástupištích," nastínila Tomaštíková.