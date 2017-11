Do Prahy a Vídně pojede z Brna víc vlaků. Změny chystá RegioJet i České dráhy

Jižní Morava - Z Brna pojede do Prahy i do Vídně více vlaků. Nabídne je soukromý dopravce RegioJet. Změny chystají i státní České dráhy, ale v jiných směrech. Plyne to z nového jízdního řádu.

Vlak RegioJet. Ilustrační foto.Foto: RegioJet

RegioJet bude od desátého prosince místo současných tří párů vlaků mezi Brnem a Prahou provozovat devět. „Z toho čtyři budou jezdit na nové lince až do Vídně a tři do Bratislavy. Další dva páry vlaků budou jezdit pouze z Brna do Prahy a zpět,“ uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Desátý pár vlaků zavede dopravce v červnu.

První ranní spoj z Brna, který vyjede v 5:03, bude zastavovat také v Adamově, Blansku a Letovicích. Starosta Adamova Roman Pilát je s tím spokojený. „Nyní, když člověk potřebuje jet třeba na osmou hodinu na jednání do hlavního města, musí zajíždět do Brna, přesednout a teprve pak jet do Prahy. O zavedení spojů, které by zastavovaly i u nás, jsme usilovali asi pět let, takže jsme rádi, že se to konečně podařilo,“ shrnul adamovský starosta.

Naopak smůlu mají cestující z Hodonínska, kteří dosud přímým vlakem RegioJetu do Prahy a Brna jezdili. Firma ho od prosince ruší. Zavedení spoje přitom podporovala i hodonínská radnice. „Spoj využívala řada lidí, i můj syn jím jezdil do školy a byl za to rád. Teď budou muset přesedat,“ posteskl si hodonínský místostarosta Ladislav Ambrozek.

Zrušení spoje mrzí také Adama Brázdu, který ho využíval k cestám do Brna. „Je to škoda, když okresní město přijde o přímý spoj s metropolí. Přestupy řadě lidí zhorší komfort,“ postěžoval si.

Na trase je podle mluvčího RegioJetu Ondrůje přetlak v nabídce dotovaných vlaků. „Neumožňují existenci nabídky komerčních spojů,“ zdůvodnil.

Změny na trati do Hodonína chystají i České dráhy. „Cesta z Brna bude nově trvat jen šestapadesát minut, o deset minut méně. V opačném směru se zrychlí o sedm minut na sedmapadesát,“ představil změny člen představenstva Českých drah zodpovědný za osobní dopravu Michal Štěpán.

Na nové spoje se mohou těšit i cestující do Břeclavi. „Nově pojedou přímé vlaky s odjezdy z Prahy v 19:51 a 21:09. První ranní spoj z Břeclavi do Prahy pojede o hodinu dříve než teď, tedy v 5:07,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Dráhy s platností nového jízdního řádu plánují úpravu ceníků, podrobnosti zatím nechtějí zveřejňovat. „Informace poskytneme příští týden,“ vzkázal Šťáhlavský.

Upozornil ale, že za současné ceny je možné kupovat jízdenky až šedesát dnů dopředu. „Cestující tak mohou při nákupu v předprodeji jezdit za současné ceny až do února,“ uvedl Šťáhlavský.

Konkurenční RegioJet ceny nemění.