Do Střelic nyní vlaky nejezdí: pokračují práce na elektrifikaci trati, podívejte

Pouze autobusy se dostanou nyní cestující z Brna do Střelic. V úseku pokračuje elektrizace železniční trati. Výluka trvá od začátku července, skončí 20. září.

Elektrizace trati z Brna do Střelic spěje do závěrečné fáze. Výluka potrvá do 20. září. | Video: Deník/Michal Hrabal

Nejvíce nyní dělníci pracují ve stanici Střelice. „Aktuálně pokračuje závěrečná část stavby. Pracujeme na železničním spodku, děláme nové odvodnění, dokončujeme sanaci svahu, který musel ustoupit pro zbudování části druhé koleje, která povede do Zastávky," přiblížil projektový manažer firmy Skanska Ondřej Zedník. Ve Střelicích vzniká také nová lávka pro pěší, která umožní lidem z části obce lepší přístup k výpravní budově a vlakovému nádraží. Výluky na trati z Brna do Střelic podle Zedníka skončí v letošním roce. Pokračující práce na jaře příštího roku už neomezí drážní provoz. „Půjde zejména o opravy cest. Jsme v kontaktu se krajskou správou a údržbou silnic," doplnil Zedník. Pípni a jeď v brněnské MHD: útrata 70 milionů, papírové jízdenky postupně omezí Přečíst článek › První etapa elektrizace trati mezi Brnem a Zastávkou začala loni v létě, předpokládané dokončení stavby je na jaře příštího roku. „Vlaky se vrátí na modernizovaný úsek 20. září. Od prosince zprovozníme i nové zastávky Ostopovice a Starý Lískovec," zmínil za Správu železnic Miroslav Bocák. Zrychlení na trati Elektrizaci a modernizaci trati přivítali také zástupci Českých drah. „Umožní zkrátit cestovní časy i intervaly mezi vlaky a cestujícím nabídne vyšší komfort cestování. Zrychlení dopravy posílí konkurenceschopnost železnice oproti individuální automobilové dopravě. Lze očekávat, že se tím zvýší obliba vlaků a dojde k nárůstu počtu cestujících," sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Houbařská sezóna na jižní Moravě: zatím průměrná, ale brzy mohou nastat hody Přečíst článek › Díky navýšení rychlosti vlaků v tomto úseku až na 120 kilometrů v hodině se podle Bocáka zkrátí jízdní doba jednoho vlaku z Brna do Zastávky v průměru o sedm minut. „Zvýší se i komfort cestujících. Nástupiště budou bezbariérové, přibudou nové informační systémy. Vybudujeme dva kilometry protihlukových opatření," přiblížil Bocák. Na první etapu naváže druhá ze Střelic do Zastávky. „Máme zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, předpokládáme, že soutěž na zhotovitele uzavřeme na podzim. Na konci roku 2023 by měla být trať až do Zastávky zdvoukolejněná a zelektrifikovaná," doplnil Bocák.

