Právě spolupráci v oblasti územního rozvoje a dále potvrzení stability pro nedotčené kolonie považují zahrádkáři za důležité. „Ze svého okolí známe řadu případů, kdy nám byly zbrkle vypovězeny smlouvy a pozemky dodnes leží ladem se všemi problémy, které to s sebou nese,“ upozornila Vařejková.

Přístupnější zahrádkářské osady poblíž centra města. Podpora vhodného nakládání s biologickým odpadem. Zapojení školek, kdy si děti vyzkoušejí pěstování. Nejen to je součástí oficiální dohody mezi Brnem a místním územním sdružením Českého zahrádkářského svazu. Memorandum nedávno schválili zastupitelé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.