Území České republiky je pro účely ankety rozděleno na pět území. Lidé mohou hlasovat ve dvou kategoriích na webu ankety nebo pomocí SMS zpráv do 20. října. Vítězové si na slavnostním vyhlášení 16. listopadu rozdělí ceny za více než dva miliony korun.

Pro dvacet pět nejlepších jednotek a dvacet pět nejlepších sborů dobrovolných hasičů mohou od pátečního poledne hlasovat lidé v jedenáctém ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku. Do finálního výběru se dostaly čtyři jednotky a dva sbory z Jižní Moravy. Organizátoři soutěže o tom informovali v pátek v hotelu Internacional v Brně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.