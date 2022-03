Osmadvacetiletý podnikatel vlastní už šest let výrobnu sportovního oblečení i oblečení na běžné nošení Czech Soul v brněnských Řečkovicích. Nyní tam vytvořil dalších deset nových pracovních míst pro Ukrajinky. „Nehledím na to, co umí. Nevyžaduji po nich odbornost. Jsem ochotný je všechno naučit. Ukrajinským matkám přizpůsobím pracovní dobu, aby jim vyhovovala. Zařídím i překladatele, aby mezi námi nevznikla jazyková bariéra a budu muset pořídit nové šicí stroje, aby měly ženy na čem pracovat. Ponesu všechny náklady s tím spojené,“ svěřuje se.