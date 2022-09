Zájemci si přes bezplatnou aplikaci Citya.io zažádají o jízdu, aplikace jim sdělí čas příjezdu vozidla a místo virtuální zastávky, která je vždy nejdále 70 metrů od výchozího bodu cesty. Řidič pak cestujícího převeze na vybranou zastávku hromadné dopravy v lokalitě Masarykovy čtvrti. „Záměrně jsme do oblasti zahrnuli i Pisárky, Úvoz nebo Tábor, aby lidé měli na výběr více linek," zmínil Seitl.

Služba Klikbus bude v Brně v provozu denně od šesti hodin ráno do deseti hodin večer. Cílem dopravního podniku je, aby auto na vybranou virtuální zastávku přijelo do čtvrt hodiny od objednání. „Cílíme na ty, co dneska jezdí autem. Podstata služby je, že lidé musí být v dané zóně. Aplikace poví lidem, kam mají přijít na virtuální zastávku. Ukáže, že autobus přijede za deset minut, objednají si počet sedadel. V brněnském případě je možných maximálně šest," přiblížil provozní ředitel společnosti Citya.io Ondřej Mišura.

Dopravní podnik už provozuje také službu seniorbusu od Klikbusu se ale liší. „Rozdíl je v tom, že tohle je onlineslužba v reálném čase, seniorbus má omezenou kapacitu a je zaměřený jenom na určitou oblast lidí, důchodců. Tady je to služba v reálném čase, kdy člověk poptá jízdu a dozví, jestli auto přijede za deset, patnáct minut, nebo je plná kapacita a poptávka bude odmítrnutá," uvedl Seitl.

Brněnský dopravní podnik se inspiroval Říčany u Prahy, kde už služba úspěšně funguje třetím měsícem. „Chceme službu otestovat v prostředí Brna a zjistit, zda by tento doplněk hromadné dopravy fungoval i u nás a usnadnil lidem pohyb ve městě. Dvouměsíční zkušební provoz je pro cestující bezplatný," sdělila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Podle Mišury si v Říčanech často objednávají auto matky, které vozí své děti na kroužky. „Ve čtvrtek jsme měli jednačtyřicet jízd. Míváme i šedesát nebo sedmdesát. Je to o kapacitě. Momentálně jednáme s Říčany o dalším financování," nastínil Mišura zkušenosti z Říčan.

V Brně zatím bude jezdit jedna dodávka. Jeden řidič bude na ranní směně, druhý na odpolední. Seitl v tom vidí potenciál. „Máme aktuálně personální problémy, protože na trhu práce řidiči nejsou. Je to dáno vysokou kvalifikací. Pro obsluhu dodávky postačuje řidičské oprávnění skupiny B. Je v tom pro nás i potenciál z pohledu ekonomiky provozu," řekl Seitl.