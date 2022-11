„Jednali jsme několikrát se všemi subjekty, které se do zastupitelstva dostaly. Původní plán zachovat koalici na stávající úrovni bohužel nevyšel. Museli jsme tak hledat jinde. Nakonec se nám podařilo poskládat koalici z lidí, kteří chtějí skutečně pro Líšeň pracovat a umožní nám dál prosazovat náš program a Líšeň tak rozvíjet,“ řekl líšeňský starosta Břetislav Štefan.

Kandidátka, v jejíž čele stál, získala dvanáct zastupitelů z celkových devětadvaceti. „Je to nejvíce, co kdo získal od prvních svobodných voleb v roce 1990. Takový výsledek u nás nikdy nebyl. Předpokládám, že voliči ocenili nejenom naši práci, ale i kandidátku, kterou jsme poskládali z osobností i odborníků. Byla vyvážená i co se týká žen," komentoval už dříve Štefan.

Podle koaliční smlouvy bude prvním místostarostou Jan Skotal za ANO, další místostarostkou pak Alena Stejskalová z vítězné kandidátky Váš starosta a občané pro Líšeň. Nová koalice bude mít šestnáct mandátů z devětadvaceti. V zastupitelstvu zasednou také Lidovci a nestraníci, Sousedé z Líšně a Společně - ODS a TOP 09.

V končícím volebním období vládla v Líšni koalice ČSSD, ANO a ODS.