Do klání, které je součástí Slavností moravského uzeného na brněnském hradě Veveří, jej přihlásila jeho manželka. „Já jsem o tom jenom spekuloval, ale žena to dotáhla do konce," usmívá se Pipek.

Zdroj: Deník/Michal HrabalMichal Hrabal

Udí zhruba tři roky. Dělá salámy, klobásy a klasické uzené. „Z jakéhokoliv druhu masa. Teď se chystám na uzeného králíka," nastiňuje své nejbližší plány.

#paywall

Když má říci, v čem tkví jeho úspěch, zamyslí se, ale po chvíli má jasno. „Zakládám si na jednoduchosti. Nepoužívám moc koření, pouze sůl. Nejraději nechám vyniknout druh masa," popisuje Pipek.

VIDEO: Jako v pohádce Dařbuján a Pandrhola. Na Veveří vyrostl strom klobáskovník

Důležitá je pro něj také kvalita. Vše, co jde do udírny, je z domácího chovu. „Na jaře mám asi sedmdesát kusů drůbeže. Od kuřat, kachny, husy, krůty, slepice. Pak také králíky. Prasátko mám u souseda," vyjmenovává muž.

Udí také sýry, které vyrábí jeho manželka. Právě ona je první, kdo výrobky z udírny ochutnává. „Žena je největší kritik. Ale já si to ohodnotím taky," podotýká Pipek.