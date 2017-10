Dominikánské náměstí bez aut. Padesát parkovacích míst zmizí zřejmě po Vánocích

AKTUALIZOVÁNO 4

Brno – Nejméně osm měsíců bití a hladu zažívaly dvě nezletilé děti v penzionu na Břeclavsku, kde je týral jejich sedmačtyřicetiletý otec. Staršího bratra a mladší sestru bil, zavíral je do sklepa bez světla, kde děti nedostávaly najíst. V pondělí ho Krajský soud v Brně poslal na sedm let do vězení. Muž se proti rozsudku odvolal.