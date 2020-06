Domy chátrají, stěžují si nájemníci. Město jim domy zprivatizuje, jiné odmítlo

Z fasády odpadávají velké části omítky, přes terasu zatéká do domu, propadají se nosné zdi plotu, venkovní schody jsou popraskané. Nájemníci městského domu na adrese Lerchova 14 v Brně-středu v žádosti o privatizaci si nedávno stěžovali, že radnice zanedbává opravy. „Jsou to havarijní stavy, které se neřeší a odkládají několik let,“ uvedli nájemníci v žádosti o prodej domu do jejich rukou. Požádali o něj i nájemníci dalších devíti městských domů.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Zastupitelé městské části Brno-střed nedávno budovu v Lerchově ulici spolu s dalšími třemi v Údolní a Křenové ulici schválili k prodeji. Nájemníci poukazovali i na pomalé tempo oprav. „O rekonstrukci jsme žádali už před lety, další postup ale vázne. Přitom dům stojí v centru a má být o něj odpovídající péče,“ informovala nájemnice jednoho z projednávaných domů, která si nepřála uvést své jméno. Redakce ho zná. Ze závěrečného účtu hospodaření radnice Brna-středu za loňský rok přitom vyplývá, že na opravy a údržbu bytových domů putovalo osmatřicet procent z původně rezervovaných peněz. „Opravy bytů na několik měsíců ochromilo policejní vyšetřování korupční kauzy ovlivňování veřejných zakázek. Všechny rozdělané a vypsané zakázky se musely zastavit a zkontrolovat,“ vysvětlil radní Brna-středu pro bydlení Jan Mandát. Lyžování a lanovky v Brně: zůstává u snů. Jaké jsou další (ne)reálné projekty? Přečíst článek › Privatizace

- Zastupitelé Brna-středu odsouhlasili k privatizaci do majetku nájemníků městské budovy Lerchova 14, Křenová 45, Údolní 49 a Údolní 51.

- U dalších šesti domů v Kamenné, Stavební, Orlí, Křenové a Solniční ulici nesouhlasili s jejich zařazením k prodeji.

- Nájemníci argumentovali mimo jiné pomalým tempem oprav domů a bytů.

- O dalším osudu domů rozhodnou zástupci města. Podle Mandáta se vedení městské části při posuzování žádostí o privatizaci rozhoduje podle množství nájemníků, kteří o prodej požádají, a ekonomické návratnosti vlastnění budovy. Ekonom Lukáš Kovanda ze společnosti Czech Fund vidí výhodu prodeje domů nájemníkům v tom, že v jejich vlastnictví jsou udržovanější. „Mají větší zájem na tom, aby jejich domy byly zrenovované. Neříkám, že by všechny městské byty byly v dezolátním stavu, ale město nikdy nemá takovou motivaci se o ně starat jako soukromníci,“ upozornil Kovanda. Brněnští zastupitelé tento týden schválili, že si nájemníci byty opraví na vlastní náklady. „Investice se jim umoří v nájmu. Aktuálně mají městské části přes tisíc volných bytů, z velké části proto, že nejsou ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Třeba v Brně-středu je volných přes čtyři stovky bytů, v Brně-severu přes tři sta. Stovky bytů tak můžeme okamžitě nabídnout žadatelům,“ přiblížil náměstek brněnské primátorky pro bydlení Jiří Oliva. Podoba nového hlavního vlakového nádraží v Brně: jen návrhy vyjdou na 15 milionů Přečíst článek › Nájemníci si za své peníze udělají jen drobnější opravy bytů. Omezeni jsou limitem 2 500 korun za metr čtvrteční celkové plochy bytu. Větší rekonstrukce bude i nadále platit město.

