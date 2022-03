Projektovou dokumentací záměru se na posledním jednání zabývali brněnští radní, schválili ji. „Shromažďujeme podklady pro podání žádosti o zisk územního rozhodnutí. Tím mají být umístěny kompletně veškeré stavby obytného souboru, včetně dopravní a technické infrastruktury,“ sdělil jednatel firmy Libor Šparlinek.

Spolek Voda z Tetčic zarazil další stavbu. Obytný komplex Vrbovec

Komplex bude mezi potokem Vrbovec, Jerlínovou ulicí, Kamechy a jezdeckým klubem. V sedmi budovách nabídne 126 bytů. U nich i u rodinných domů vznikne dohromady 288 parkovacích míst. Chybět nemají ani předzahrádky.

Plánovanou kombinaci bytových a rodinných domů považuje Brňanka Veronika Paceltrová za ideální. „Každý zájemce si tak může zvolit typ bydlení podle vlastních preferencí nebo ekonomických možností,“ poznamenala mladá žena.

Chystaná Rezidence Pod Lesem



Obytný komplex nabídne kombinaci bytových a řadových rodinných domů.



V bytovkách vznikne 126 jednotek.



Investor je firma Colonico.



Umístí jej do brněnského Žebětína mezi potok Vrbovec, Jerlínovou ulici, Kamechy a jezdecký klub.



V blízké době požádá o územní rozhodnutí.



Začátek doby výstavby není v tuto chvíli jasný.

Žebětínští snahu o proměnu území, kde dřív stával i kravín, vítají. Zmizí tím podle nich léta chátrající areál. „Lokalita má za sebou změnu současného územního plánu, která umožnila, že tam může vzniknout bydlení,“ připomněl tamní starosta Vít Beran.

Představitelé města po developerovi chtějí, aby s nimi uzavřel smlouvu. Dokument vyřeší starost o vodovod, kanalizaci, chodníky či veřejné osvětlení po jejich vybudování. Firma musí zároveň uhradit investorský poplatek. „Požadujeme také, aby prověřila stav všech hlukových zdrojů nebo vibrací a zohlednila to v další projektové dokumentaci. Ploché střechy domů, krom těch s fotovoltaikou, vzniknou jako zelené,“ oznámil městský radní pro územní rozvoj Filip Chvátal.

Komplex se má v budoucnu napojit na plánovaný východní obchvat Žebětína, který má podle aktuálních předpokladů začít vznikat zhruba v letech 2025 až 2026. Do té doby z něj doprava vyústí do Hostislavovy ulice, a to ze zrekonstruované Jerlínové. Mezi domy vzniknou tři nové silnice.

Investor komplex připravuje zhruba už od roku 2008. Původní záměr nazýval Rezidence Vrbovec. Jak Deník Rovnost informoval už dřív, v povolovacím procesu se proti němu ohradil spolek Voda z Tetčic. Odvolal se proti rozhodnutí krajského úřadu ze srpna 2018, že stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí.