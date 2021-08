Situace se týká například domů v ulicích Dukelská, Vlhká, Vranovská, Cejl nebo Mostecká. Domy byly původně ve vlastnictví městských částí, těm však chybí peníze na komplexní opravy. Většina domů proto nakonec skončí v majetku města Brna.

Podle některých lidí se situace po úpravách domu na Vranovské nijak nezlepšila. „Přijde mi to pořád stejné, nic se nezměnilo. Nechodím ale tudy pravidelně, takže odhaduji jen od pohledu když procházím,” řekla kolemjdoucí Marcela Karmazínová.

Dokončeny jsou například domy v ulicích Mostecká a Dukelská. „Z velké části tam vznikly startovací a sociální byty. V jednom z domů zase žijí jen matky samoživitelky s dětmi,” sdělil náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva.

Vedení města teď řeší, kde vzít peníze na další opravy. V úvahu přichází varianta, že by domy opravovala městská společnost COMS. „Na firmu bychom převedli dané domy a ona si na jejich opravu vzala komerční úvěr. Ten by se pak splácel z nájmů. Město má totiž téměř vyčerpaný úvěrový limit,” upřesnil Oliva.

K domům číslo 22 a 26 na Vranovské ulici dala před časem městská část Brno-Sever kamery. „Situace se od té doby zlepšila, je tam klidněji. Podařilo se nám také vystěhovat skoro všechny problémové nájemníky,” popsal místostarosta městské části David Aleš.

Městská část se v budoucnu zaměří na zkrášlení okolí domu. „Připravujeme rekonstrukci celého vnitrobloku. Vznikne okolo něj plot, aby tam už nikdo nemohl nechávat nepojízdné vraky,” přiblížil Aleš.

Snížení kriminality v okolí domu zaznamenali brněnští strážníci. „Na Vranovské je teď mnohem méně výjezdů,” potvrdil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Zlepšení situace potvrzují i oslovení lidé. „Od doby, co jsou na tom domě ty velké malby, tak je to tu klidnější. Bydlím tu spoustu let a rozhodně je to lepší než dřív,” prohlásil Miroslav Nebojsa, který bydlí v okolí.

Klidnější je podle něj i situace na ulici Mostecká. „Co začali dávat dokupy ty staré baráky, tak třeba Mostecká je mnohem lepší. Z těch budov, u kterých jsem si ani nemyslel, že je možné je spravit, jsou teď hezké domy,“ doplnil Nebojsa.

Že opravy problémových domů ovlivňují celé okolí, potvrzuje i zvýšený zájem o byty v blízkosti. „Oprava je určitě pozitivní a lidi se na to také dívají pozitivně, takže si myslím, že se ta lokalita stává atraktivnější pro zájemce,“ uvedl realitní makléř Lukáš Burša.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ

ŠTĚPÁN BUBÍK