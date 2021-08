Záměr na posledním jednání schválili radní. Odsouhlasit jej musí ještě zastupitelé. „Jde o vůbec první elektronickou dobrovolnou dražbu zbytného majetku města, pro který není využití. Jsem rád, že jsme k ní přistoupili, protože jde o nejtransparentnější způsob, jakým můžeme obyvatelům prodat či nabídnout nemovitosti,“ řekl radní pro majetek Róbert Čuma.

Souhlasí s ním i hlavní ekonom z firmy Cyrrus Petr Pelc. Podle něho mohou tímto prodejem získat nejvyšší možnou částku. „Pokud by domy nabízeli běžným postupem a odhadce by stanovil příliš vysokou cenu, může se prodej protáhnout. Při nízko nastavené ceně by zas mohli čelit kritice, že budovy prodávají levně,“ reagoval odborník.

Zatímco pro Brno půjde o novinku, v městské části Brno-střed se chystají na elektronickou dražbu už pošesté. Nabízí hlavně prázdné a zbytné byty. Třeba poslední jednotku v jinak už rozprodaném domě. „Dokážeme za byt získat významně vyšší cenu, než jakou stanovil znalecký posudek,“ vzkázala mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

V budovách v ulici Milady Horákové plánovali představitelé města před čtyřmi lety vybudovat šedesát až sedmdesát bytů pro důchodce. Od vize ustoupili i kvůli vysokým nákladům. Jeden z domů je památkově chráněný.

Elektronická dražba je veřejná. Může se do ní zapojit kdokoliv po splnění podmínek stanovených zákonech. „Je předpoklad, že vzájemnou soutěží více zájemců lze vydražením dosáhnout ceny vyšší, než stanovuje znalecký posudek. K přechodu vlastnictví pak dojde příklepem," doplnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.