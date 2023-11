/VIDEO/ Zmatení byli v minulých dnech řidiči, kteří přijeli do Marešovy ulice v centru Brna ve směru od Žerotínova náměstí. Setkaly se tam dvě etapy stavebních prací, přičemž každá měla vlastní značení. V místě se objevily dvě značky snížení počtu jízdních pruhů, ale každá z nich naváděla řidiče na jinou stranu.

Zmatení byli v minulých dnech řidiči, kteří přijeli do Marešovy ulice v centru Brna ve směru od Žerotínova náměstí. | Video: Deník/Robin Fajmon

Obě značky tam byly ještě v pondělí odpoledne, chybné značení už ale pracovníci odstranili a v úterý dopoledne už řidiče naváděla příkazová značka: přikázaný směr objíždění vlevo.

Na zmatek upozornili v sobotu lidé na Facebooku. Situace neunikla ani kolemjdoucím. „V sobotu jsem tu viděl řidiče, kteří při zipování trochu zmatkovali. Nevím jistě, jestli to bylo kvůli značení, ale troubili tu na sebe dost,“ podotkl třeba student Tadeáš Vrba.

Značení instalovala firma Znakom, kterou úředníci z magistrátu a Brněnských komunikací vyzvali k okamžité nápravě. „Situaci jsme nahlásili firmě, která zajišťuje dopravní značení a ta by měla problém odstranit,“ řekla v pondělí Deníku mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Bez omezení Brnem nikdy neprojedeme, řekl na debatě Deníku radní pro dopravu

Podle informací Anny Dudkové z tiskového oddělení brněnského magistrátu se jedná o stavbu dopravního podniku. „V místě jsou dvě etapy stavebních prací, každá má své dopravní značení. V jedné etapě se převádí provoz do levého jízdního pruhu, v druhém naopak. Stavba nechala dopravní značení pro obě etapy najednou, což mohlo vyvolat nejasnosti,“ uvedla v úterý Dudková.

Zdroj: Deník/Robin Fajmon

Situace pobavila i studentku Veroniku Novákovou, která tudy chodí do školy. „Napoprvé jsem si toho značení nevšimla, ale potom mě to úplně zarazilo. Kdybych tudy jela, asi bych se musela řídit značením, co je někde dál,“ uvedla studentka.

Stavba má v ulici trvat až do konce listopadu, ale dělníci na ní mají pracovat pouze o víkendech a svátcích.