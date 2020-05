Dopravní podnik v Brně v pondělí posílil vybrané linky ve špičkách. Návrat k běžným řádům do prázdnin neplánuje.

Cestování MHD v Brně v době koronavirové. | Foto: Deník / Attila Racek

Do práce v centru Brna jezdí za normálních okolností tramvají, v době nouzového stavu ale pracoval většinou z domu. Postupné navyšování spojů městské hromadné dopravy Brňan Martin Hanuš nyní vítá. „Určitě bude lepší a mně osobně bude vyhovovat, když dopravní podnik spoje posílí a všechno se co nejrychleji vrátí do normálního stavu,“ řekl mladý muž, který za sportem jezdí třeba na Brněnskou přehradu.