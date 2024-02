Stavební úprava stávající křižovatky zahrne osazení semaforů a úpravu dopravního značení. Aktuálně se řidiči v místě řídí pouze předností, což zejména v ranních a odpoledních špičkách způsobuje problémy při snaze vjet do Obvodové z boční ulice.

„Nejsme investorem stavby, financovaná bude převážně z evropských peněz, a to díky dotačnímu titulu právě na světelné křižovatky,“ vysvětlil za městskou část místostarosta brněnské Bystrce Tomáš Jára.

Původně měly opravy začít od 1. března, kvůli povolovacímu řízení se však zahájení posune na první březnový týden. „Doprava v Obvodové ulici bude omezená, provoz vedený v režimu 1+1,“ upřesnila Deníku mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Řada bystrckých obyvatel považuje za nejvhodnější řešení kruhový objezd. „Lepší by byl kruhový objezd, ale údajně by časem nestačil proudům vozidel jedoucích po Obvodové a z Přístavní by se stejně nedalo vyjet,“ mínil například Michal Podloučka.

Výstavbu kruhového objezdu namísto ponechání křižovatky dříve preferovali rovněž zástupci městské části. Kvůli kapacitnímu posouzení dopravy pro rok 2045 se však řešení ukázalo jako nevyhovující.

„Kruhový objezd by zkomplikoval cyklistickou dopravu, výstavba by byla výrazně náročnější a v kombinaci se stávajícím pohledem na trasování silnice X43 také v dohledné době neuskutečnitelná,“ dodal bystrcký místostarosta Tomáš Jára.

Po instalaci nových semaforů se však někteří Bystrčtí obávají zhoršení dopravní situace, a to v podobě kolon. „Trochu se obávám, že tam budou vznikat ještě větší kolony a všude budou nepřiměřeně velké ostrůvky,“ nechala se slyšet třeba Marie Dorušková.

Se začátkem března projedou řidiči místem jedním pruhem v každém směru. Dopravní omezení v souvislosti s instalací semaforů v křižovatce potrvá nejméně do konce května.