Provoz v Ostravské bude v oblasti mostu Bělohorská zúžený do dvou pruhů ve směru do centra a do jednoho pruhu ve směru na Vyškov. Na sjezd z Ostravské na Bělohorskou se řidiči nedostanou vůbec. „Důvodem omezení je oprava mostu, investorem je Ředitelství silnic a dálnic," dodal Poňuchálek.

Řidičů projíždějících brněnskou Slatinou se obě omezení výrazně dotknou. „Už teď je každé ráno v Ostravské a Olomoucké problém. Dojíždění bude kvůli objížďkám časově náročnější," podotkla například Iveta Křížová.

Na dálnici vede objížďka přes ulici Tuřanka

U kruhového objezdu v Olomoucké je nákupní středisko, z Ostravské ani Olomoucké se k němu ale až do konce oprav šoféři nedostanou. „Nejde jen o zajížďku, pokud se zavřou v jednu chvíli dva hlavní tahy, tak budou zbývající cesty ucpané. Provoz je omezený i v Černovické a Otakara Ševčíka, kudy tedy můžu? Maximálně směrem do Olympie a do centra," postěžovala si redaktorce Deníku řidička bydlící v Černovicích.

Objízdná trasa pro auta povede přes Těžební a Průmyslovou ulici, Švédské Valy a Řípskou. Na dálnici vede objížďka přes ulice Tuřanka a Řípská.

Řidiče čekají v Brněnské Slatině hned dvě dopravní uzavírky. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Kopeme za Brno

„Budu mít problém dostat se domů do Černovic z D1. Budu to muset složitě objíždět a vystát si frontu na sjezd na Slatinu. Navíc mám pochybnosti, jestli to půjde přes Černovické terasy projet a nebudeme tam stát v zácpách. Je to to nešťastně vymyšlené," uvedla řidička, která se představila jako Lucie.

Nákladní auta s výškou přesahující 3,9 metrů budou uzavírky objíždět po Ostravské ve směru sjezdu na Hviezdoslavovu. Provoz bude omezený od pondělí do druhé poloviny letošního června. Městská hromadná doprava bude zmíněné úseky projíždět bez omezení.