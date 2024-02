U semaforu stojícím před zastávkou Černovičky se řadí především těžké stavební stroje nebo trolejbusy. Co chvíli k němu ale zamíří i řidiči osobních aut. Ti se buď vzápětí otáčí, nebo ulici i přes zákaz projíždí, aby se vyhnuli objížďce přes Švédské valy a ušetřili tak několik minut cesty. „Když tam nestojí policisté, tak tudy auta normálně projíždí," potvrdila Deníku například místní řidička Iveta Křížová.

Namísto upozornění už policisté v Olomoucké ulici rozdávají za porušení zákazu vjezdu pokuty. „Ve většině případů byly přestupky vyřešeny pokutou na místě. Řidiči, kteří na místě nesouhlasili s vyřešením přestupku, byli oznámeni do správního řízení," vysvětlil Vala.

Na místě uloží pokutu až za patnáct set

Pokutu na místě můžou policisté za tento prohřešek uložit až do výše patnácti set korun. Ve správním řízení hrozí pokuta od dvou do pěti tisíc.

Do pondělního odpoledne, tedy za první týden uzavírek, policisté na místě evidovali sto čtyřicet přestupků.

Provoz ve Slatině je omezený také v Ostravské ulici, která je v oblasti mostu Bělohorská zúžená do dvou pruhů ve směru do centra a do jednoho pruhu ve směru na Vyškov.

Na sjezd z Ostravské na Bělohorskou se řidiči nedostanou vůbec. „Důvodem omezení je oprava mostu, investorem je Ředitelství silnic a dálnic," vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Vodovod v Olomoucké ulici opravují dělníci pod záštitou Brněnských vodáren a kanalizací. Omezení potrvají do druhé poloviny letošního června. Městská hromadná doprava zmíněné úseky projíždí bez omezení.

Objízdná trasa pro řidiče osobních aut vede přes Těžební a Průmyslovou ulici, Švédské Valy a Řípskou. Na dálnici vede objížďka přes ulice Tuřanka a Řípská. Nákladní auta s výškou přesahující 3,9 metrů budou uzavírky objíždět po Ostravské ve směru sjezdu na Hviezdoslavovu.