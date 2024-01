Jaké typy městské hromadné dopravy by měly zajíždět k plánovanému novému hlavnímu nádraží?

V modelu městské hromadné dopravy jsme počítali z drtivé většiny především s tramvajemi. Kladli jsme důraz na dva zcela rovnocenné kapacitní koridory ze severu na jih. A to je Bulvár a druhá trasa Dornych - Plotní.

To budou jediné tramvajové trasy z nového hlavního nádraží?

Třetí má pomoci odvézt cestující na severovýchod města. Tato trasa by vedla po Hladíkově, Masné a propojením ulic Křenové s Cejlem ve směru na Lesnou a ve směru do Židenic. Nechceme hnát zbytečně další spoje do křižovatky Křenové s Dornychem, do viaduktu Křenová nebo přes Bulvár do Husovy. To jsou body, které máme na hraně kapacity. Právě propojení Křenové a Cejlu v dokumentacích je, bylo zakomponované i do návrhu územního plánu. Další spojení je na západ k trati do Bohunic, do Starého Lískovce, na kampus.

Nepovede od nádraží další trať?

Plán je, že by od hlavního nádraží vedla další tramvajová trať až do lokality Heršpické, pokračovala do Vídeňské a napojila se do tratě na Bohunice, tedy na trasu stávající linky 8. Operujeme i se spojením na jih, kdyby se urbanizovaly Dolní Heršpice. Tramvajová trať, která vede do Komárova by se prodloužila dolů k Modřicím. V územním plánu je zanesená.

S kolika novými tramvajovými linkami počítáte?

Například linka 3 z Bystrce jezdí na Starou osadu, ale tím, jak by měla být do budoucna zklidněná Gajdošova, se tam počítá s propojkou ze Staré osady do Táborské okolo kostela. Pak by se linka 3 vracela do města po Táborské. Jela by přes Masnou a Hladíkovu k novému nádraží a pak přes Heršpickou do Starého Lískovce a Bosonoh. V provozním označení by to ale byla asi linka 13. Trojka by jela do Židenic a odtamtud by pokračovala dál jako třináctka do Bosonoh. Pak se nabízí rozdělení linky 1.

Ta by jela jak?

Od Řečkovic na nové nádraží, ve směru na Bystrc by musela být něčím nahrazená. Dále počítáme s navýšením kapacity na většině linek, které by lokalitou nového hlavního nádraží jezdily.