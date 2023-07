V adrenalinovou hru se od srpna na několik týdnů změní průjezd Brnem. Řidiče čeká začátek hned několika dopravních omezení, musí proto počítat s dlouhými zdrženími. Kromě zahájení stavebních prací na rozšíření dálnice D1 musí šoféři počítat se změnou organizace dopravy kvůli výstavbě velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici. Představitelé města i silničáři proto žádají řidiče o trpělivost.

Komplikace související s rozšířením dálnice D1 nastanou od 1. srpna v úseku mezi brněnskými exity 194 a 196. Ze všeho nejdřív tam dělníci začnou s osazením dopravního značení, v první etapě, která potrvá do poloviny prosince, následně provizorně rozšíří pravý jízdní pás. „V polovině prosince se do tohoto pásu, tedy ve směru na Olomouc, převedou všechny čtyři pruhy. V další stavební sezóně pak začne demolice poloviny mostu nad železniční tratí,“ vyjmenoval ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Pro řidiče bude nejzásadnější uzavření nájezdových ramp z Vídeňské ulice na dálnici ve směru na Ostravu a na Prahu z ulice Hněvkovského. Pro nájezd na dálnici využijí takzvaný trojlístek, tedy průjezd třemi zbylými rampami. „Dále šířkově omezíme jízdní pruhy, nicméně v každém směru zachováme k průjezdu třináct a čtvrt metru, rychlé pruhy budou navíc o půl až tři čtvrtě metru širší, aby se lidé nebáli jezdit i v rychlých pruzích. Z vlastní zkušenosti vím, že jsem při takové jízdě už asi dvakrát otřel zrcátko o kamion, takže tohle jsou právě ty zkušenosti, které následně přenášíme do projektů okolo Brna,“ pokračoval Fiala.

Místo nynější čtyřpruhové dálnice tak lidé od roku 2025 projedou místem ve třech pruzích v každém směru. „Kapacita této komunikace je již téměř vyčerpaná a je nutné ji zvýšit, aby se řidiči vzájemně neomezovali. Součástí rozšíření D1 je i přestavba mimoúrovňových křižovatek. Připravují se také další úseky, přestavby křižovatek v předstihu i opravy a rekonstrukce mostů na území města," okomentoval situaci brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Náklady na výstavbu přesáhnou miliardu korun.

Olej do pomyslného dopravního ohně přileje se novým měsícem rovněž změna organizace dopravy v Žabovřeské ulici, kde pracovníci pokračují s výstavbou úseku městského okruhu. „Od prvního srpna převedeme dopravu do nově postavené silniční galerie, v návaznosti na postup stavebních prací potřebujeme v části za novou žabovřeskou lávkou založit protihlukové stěny a využít uzavírku k opravě povrchů,“ vysvětlil ředitel brněnského závodu silničářů David Fiala.

Dosavadními jízdními pruhy blíže k řece ve směru do centra šoféři neprojedou, nájezd z Fanderlíkovy ulice na Žabovřeskou zůstane po tři týdny uzavřený. V křižovatce s Pisáreckou ulicí a Hlinkami musí lidé počítat se zákazem levého odbočení z Pisárecké ulice na Žabovřeskou, dále pak se zákazem pravého odbočení z Hlinek na Žabovřeskou. Z Bauerovy ulice směrem na Bystrc projedou řidiči tunelem Hlinky, do centra bude tunel uzavřený. Náhradní trasa povede přes křížení Pisárecké ulice s Hlinkami. Omezení potrvají do 22. srpna.

„Tím, že řidiči narazí na světelnou křižovatku, bude provoz sice svým způsobem dávkovaný, ale přestože upravujeme signální plány, lze v místě počítat s komplikacemi. Skoro bych si řidiče dovolil požádat nejen o trpělivost, ale aby onen směr používali co možná nejméně. Zabývali jsme se hned několika variantami, jak dopravu v místě řídit, dokonce jsme řešili možnost rozebrání protihlukové stěny pod Hlinkami, nicméně ani tato možnost by nebyla vhodným řešením,“ podotkl za silničáře Fiala.

Omezení v dopravě pokračují i na Tomkově náměstí, kde probíhá výstavba další části velkého městského okruhu. Aktuální režim umožňuje průjezd jedním pruhem v každém směru od výjezdu z Husovického tunelu po Karlovu ulici, od neděle do 18. srpna se takto zúžený úsek zkrátí pouze na prostor Tomkova náměstí. „To už skoro ani nemá smysl mít v Brně auto,“ zhodnotil komplikace v krátkosti Brňan Tadeáš Hampl.