Nové dopravní značení vzniklo především na podnět Drážního úřadu, který měl podmínku pro zklidnění automobilové dopravy po odstranění zábradlí. „Co se týče fungování pěší zóny a odstraněného zábradlí, je hodnocení pozitivní a systém funguje, tak jak bylo očekáváno. Co se týká zakázaného odbočení doleva, v současnosti projednáváme možné variantní úpravy," komentovala Obalilová.

Dílčí změny se tam přesto uskuteční už do konce srpna. „Do konce prázdnin budou doplněny značky ohledně přikázaných směrů v Benešově ulici. Další změny pak budou závislé na případných dalších variantách zpřísňování," vzkázala Obalilová. Podle informací Deníku byla ve hře značka přikázané odbočení vpravo, a to pro auta přijíždějící od viaduktu Křenová.

Například Adéla Bartušková změnu podle svých slov ani nepocítila. „O pěší zóně jsem vůbec nevěděla a změnu jsem nezaznamenala. Přijde mi, že tam stále jezdí stejný počet aut jako dřív. Myslím, že je zbytečné tam pěší zónu zavádět,“ řekla.

Na dodržování pravidel v lokalitě u hlavního vlakového nádraží dohlíží brněnští strážníci. „Prostor před hlavním nádražím, včetně Benešovy ulice, vnímáme jako jeden z nejvytíženějších dopravních uzlů a nejfrekventovanějších míst. Tomu odpovídá také četnost kontrol hlídek městské policie, které se tu objevují v průběhu celého dne, některé dokonce i opakovaně. Na kontrolách se podílí jak strážníci z místního revíru, tak strážníci z dopravní jednotky a všech našich tří specializovaných jednotek," přiblížila mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Jednou z oblastí, které strážníci kontrolují, jsou pravidla silničního provozu. „Za dva a půl měsíce tam strážníci projednávali více než dvě stě podezření z porušení dopravních předpisů. Zhruba polovina přestupků se týkala porušení zákazu vjezdu, zhruba ve čtyřiceti případech řidiči nerespektovali značku zákazu zastavení," vyčíslila Skřivánková.

Nejčastějším způsobem vyřízení byla podle ní pokuta v řádu několika stovek korun. „Kolegové ale po zvážení všech okolností mohou případ vyřešit domluvou nebo podezření oznámit správnímu orgánu. Záleží vždy na konkrétním strážníkovi, jak danou situaci vyhodnotí," sdělila mluvčí.

Řidiči si podle Skřivánkové na změnu dopravního značení postupně zvykají. „Jde o lokalitu s velkým počtem obchodů a restaurací, tomu odpovídá také množství aut splňující definici dopravní obsluhy, která podle dopravního značení může do pěší zóny vjíždět. Z našeho pohledu by doplnění značkami přikazující směr jízdy mohlo mnohým řidičům pomoci se v tomto frekventovaném úseku lépe zorientovat, a proto jsme tento podnět předali úředníkům," doplnila.

Podle Tomáše Kubaly byl průjezd Nádražní ulicí u Letma vždycky složitý. „Z pohledu řidiče je to úzké místo. Kvůli velkému počtu lidí se tam nedalo projet. Přitom je to důležité místo, když potřebujete například někoho hodit na vlak. Chápu důvody pěší zóny, ale akorát to uškodilo. Aut tam neubylo, takže změna neměla žádný dopad. Je to jen další dopravní komplikace v už tak špatně obslužném Brně. Z pohledu řidiče je Brno za trest,“ rozčílil se.

Kromě toho, že řidiči nově nesmí do Nádražní ulice u Letma, kde je pěší zóna, v opačném směru můžou jezdit z Nádražní pouze do Křenové, odbočení doleva je zakázáno. Doleva nemohou jet ani auta mířící od viaduktu Křenová do Benešovy ulice. Výjimku mají pouze autobusy, dopravní obsluha, vozy integrovaného záchranného systému, městská policie, Grandhotel a cyklisté.

Test Deníku (čtvrtek dopoledne):

Odbočení vlevo na Benešovu při jízdě od viaduktu Křenová (10:07-10:22):

odbočilo 29 aut (mezi nimi bylo i například auto pozemní komunikace, taxi a policie)

odbočení vlevo při jízdě od nádražní budovy (10:40-10:55):

odbočilo 31 aut (mezi nimi bylo i několik taxi)

Jízda do pěší zóny u Letma (11:00-11:15):

48 aut (mezi nimi i taxi, vůz pro převoz krve, policisté, ambulance, dopravní zdravotní služba)

Co je míněno spojením dopravní obsluha:

Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

