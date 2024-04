/FOTO, VIDEO/ Problémy s parkováním přibydou lidem na sídlišti v Bystrci. O několik desítek parkovacích přijdou na tři měsíce obyvatelé ulic Větrná a Nad Kašnou. Od příštího pondělí 15. dubna konce června tu bude probíhat rekonstrukce plynového vedení. V ulicích bude také dopravní omezení, fungovat tu bude jednosměrný provoz.

Desítky parkovacích míst dočasně zmizí na sídlišti v Bystrci | Video: Deník/Karolína Kučerová

Podle místostarosty Bystrce pro oblast dopravy Tomáše Járy jsou obyvatelé z omezení nešťastní. „Asi se tu budeme muset postavit na hlavu. Parkovat budu buď u Penny nebo u Maxu, protože nám vezmou tak třicet parkovacích míst,“ postěžoval si místní obyvatel.

Komplikaci bude omezení představovat i pro Petru Špásovou, která ve čtvrti navštěvuje kamarádku. „Pomáhám ji hlídat dceru, takže se tu stavuji celkem často. Moc se na to netěším, nerada se takhle někde motám. Vím ale, že jsou parkoviště blízko v jiných ulicích, tak se asi pokusím zaparkovat tam,“ sdělila žena.

Zástupci městské části proto s plynaři vykomunikovali rozdělení rekonstrukce na tři etapy. Hlavní Větrná bude jednosměrná dlouhodobě, provoz vedlejších ulic bude omezen vždy jen na určitou dobu.

V ulici se nachází také garáže. Přístup k nim i celkovou průjezdnost čtvrti by ale opravy neměly kompletně znemožnit. „Lidé to budou mít méně pohodlné, protože to budou muset objet. Každý by se měl ale dostat všude, i ke garážím,“ podotkl Jára.

Podobná omezení už obyvatelé Bystrce zažili v posledních letech několikrát. „Plyn je po nějaké době třeba opravit a s tím nic neuděláme, to se prostě děje,“ zmínil místostarosta.