Doprava je zúžená kvůli začátku prací na hlavní trase výstavby Velkého městského okruhu. Kvůli stavbě, která má umožnit rychlý a plynulý přesun aut z jedné strany města na druhou a odstranit neúnosnou dopravní zátěž řady hlavních ulic v Brně, jsou však mnozí ochotni dočasně ztíženou dopravní situaci snést. Ta přitom ztrpčuje život i chodcům. „Jsem rád, že se to dělá a že stavba vůbec existuje. Samozřejmě to přináší komplikace, ale je to projekt, který pomůže,“ myslí si například Karel Král, který právě přešel přes přechod protínající oba fungující jízdní pruhy.

Přechod je v současnosti neřízený, rozděluje ho navíc malý zábor a tři auta, z nichž jedno s montážní plošinou pracovníků Brněnských komunikací. Chodec, který je tak nucen počkat, až auto jedoucí po frekventované silnici zastaví, který však do ní často vstupuje pouze s vírou, že projíždějící auto přibrzdí, neví, jak situace vypadá na druhé straně přechodu.

O něco méně je již nadšený výrazněji starší Lubomír Lahoda, i on však stavbu netrpělivě vyhlíží a současnou situaci akceptuje. „Co se dá dělat, musíme to vydržet, pak to bude lepší,“ usmívá se hořkosladce muž.

Zcela opačně se k tamní situaci staví lidé v pokročilém důchodovém věku. Již neřídí a stavba tak pro ně osobně nemá význam. Na zablokované Tomkovo náměstí si stěžuje například Pavel Špaček. Jana Pospíšilová dokonce přecházení přes silnici v tomto místě považuje za život ohrožující. „Zhruba ve tři čtvrtě na šest jsem tudy šla do práce a bylo to o život. Nejsou tady žádné semafory. Na Soběšickou ulici jsem se po vystoupení z autobusu 57 sice dostala, ale přecházíte tady přeskoky jako na frontě. Měli by to nějak řešit, vždyť tady ta auta mohou někoho přejet,“ zlobí se žena. Ani ona nepřecházela v dopravní špičce, situaci jí však komplikovala tma. Na přechod totiž špatně viděla.

Semafor od úterý

Teď před polednem pracovníci Brněnských komunikací mnohým chodcům pomáhají. Zejména starším lidem nebo maminkám s malými dětmi a kočárky. Na místě se navíc připravuje dopravní značení i provizorní světelná křižovatka. Začít by měla fungovat v úterý. „Nyní se tam provádí přípravné práce na změnu uzavírky od příštího týdne. Probíhají práce na zprovoznění světelného signalizačního řízení v křižovatce a bude se dělat vodorovné dopravní značení,“ uvedla mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová s tím, že dvě stávající světelné křižovatky se ruší.

Zejména na řidiče potom v okolí Tomkova náměstí čekají i další dopravní omezení. „Nebude možné projet z Dukelské třídy do ulice Valchařské a opačně. Do Dukelské třídy bude možné odbočit pouze vpravo ve směru z Provazníkovy ulice ve směru od Husovického tunelu. Z Valchařské ulice bude umožněn vjezd pouze do Cacovické ulice," popsala už ve čtvrtek mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které má stavbu na starost, Lucie Trubelíková.

Provoz se v plné kapacitě dvou pruhů v každém směru obnoví až v pátek. „Vzhledem k pokračujícím pracím na hlavní trase bude provoz ve směru k Husovickému tunelu veden změněnou trasou na levé straně, takzvanou fází esíčko. V obou směrech bude platit zákaz odbočení vlevo," doplnila Trubelíková.