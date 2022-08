Představitelům městské společnosti přibývají vrásky na čele. Problémy totiž mají i se stávající firmou, kterou mají nasmlouvanou do konce letošního roku. „Se současným dodavatelem plynu řešíme aktuální podobu smlouvy. Požaduje od nás několikanásobně vyšší cenu za dodávky plynu, než jaká je ve smlouvě,“ řekl Deníku Rovnost generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

V krajním případě podle něj hrozí i vypovězení smlouvy. „Celá situace je pro dopravní podniky o to složitější, že se pohybujeme v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek," zmínil Havránek.

Dopravce využívá 319 autobusů, z toho zhruba polovina, tedy 160, jezdí na stlačený zemní plyn. Chybějící dodavatel plynu je tedy problém. Zástupci městské společnosti se už také chystají na variantu, že se jim nového dodavatele nepodaří najít. „Už nějakou dobu připravujeme souhrnná opatření pro tuto situaci. Výsledkem bude směrnice pro krizový stav, kterou brněnský dopravní podnik vydá. Část plánů už činíme. V maximální možné míře nasazujeme dieselové autobusy," přiblížila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Tento typ využívá dopravce především o víkendu. Havránek před časem zmírnil i možnost plánování dalších trolejbusových tratí.

Do výběrového řízení na dodavatele plynu pro příští rok se nepřihlásil žádný zájemce, přestože zástupci dopravního podniku upravili podmínky soutěže. Nejprve poptávali firmu na roky 2023 a 2024, v druhé soutěži už pouze na příští rok. Zvýšila se i předpokládaná cena stlačeného zemního plynu o zhruba čtrnáct milionů na necelých 157 milionů. Dopravní podnik plánuje vyhlásit další výzvu.

Riziko

Vzniklou situaci Havránek řeší i s představiteli města. „Máme k tomu odpoledne další sezení. Prověřujeme cestu, která si myslíme, že by mohla být ta správná a zajistila by nám plyn. Ale nyní ještě nechci být konkrétnější. Pevně věřím, že plyn získáme," sdělil Deníku Rovnost brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Odborníci předpokládají, že cenová křivka plynu dál poroste. „Ale je to hodně odvislé od Ruska. Jakékoliv delší kontrakty na plyn jsou nyní hodně ožehavé. Méně distributorů se pouští do větších byznysů, protože je to riziko," komentoval ekonom Petr Pelc.

Podle něj je problémem dopravního podniku také špatná ekonomika. „Na jednu stranu se chválí tím, že deset let nezdražili jízdné, což je dobrá zpráva pro uživatele, ale z pohledu ekonomiky je to nereálné. Ceny rostou ve všech směrech a být loajální k cestujícím… Myslím, že nehrozí velké riziko úbytku cestujcíích, i kdyby zdražili o padesát procent," míní Pelc.

Dopravní podnik se potýká od začátku roku se ztrátami za zvýšené ceny energií 180 milionů korun. Jen v květnu to bylo osmadvacet milionů. Například jen ceny elektřiny šly nahoru v desítkách procent. „Loni jsme platili 1470 korun za megawatthodinu, letos 6800 korun. Ceny pro příští rok jsou na úrovni deseti tisíc korun za megawatthodinu," vyčíslila Tomaštíková.

Díru v rozpočtu pomáhají pokrýt peníze z městské kasy. Zastupitelé nedávno schválili kompenzaci 280 milionů, z toho 265 milionů právě za energie. „Dneska nikdo neví, co se s energiemi stane za měsíc. Ale pokud bychom vycházeli ze stávajících cen, měli bychom si s těmito penězi vystačit," věří Kratochvíl. Od dopravního podniku dostává pravidelný měsíční hospodářský přehled.