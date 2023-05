/VIDEO/ Nedávno trolejbus ještě vozil cestující po Brně. Nyní je z něj zrenovovaný exponát, který si lidé prohlédnou při výjimečných příležitostech. Do sbírky Dopravního podniku města Brna totiž přibyl trolejbus Škoda 22Tr. Práce ve vozovně v Komíně trvaly téměř sedmnáct měsíců. Dopravní podnik má patnáct renovovaných retrovozidel.

Zhruba dvacet let vozily kloubové trolejbusy 22Tr cestující po Brně. Rozlučkových jízd se zúčastnilo asi šest set fanoušků městské hromadné dopravy. | Video: Deník/Michal Hrabal

Bezmála dvacet let vozily kloubové nízkopodlažní trolejbusy Škoda 22Tr cestující po Brně. Letos v lednu byly z původních osmi kusů vyřazeny poslední dva. Byly to první ryze české nízkopodlažní trolejbusy. Vozy 22Tr jezdily s cestujícími hlavně na linkách 25, 26 a 37. S dodávkami nových, moderních vozů 27Tr je dopravní podnik postupně vyřazoval. „Rozhodli jsme se, že vůz s evidenčním číslem 3601 opravíme do původního stavu a zařadíme ho do naší sbírky retrovozidel, která mapuje historický vývoj vozů městské hromadné dopravy v Brně,“ vysvětlil Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.

Pracovníci komínské vozovny na trolejbuse pracovali od prosince 2021. „Celé vozidlo museli rozebrat rozebrat a rozpojit oba články. Dále pracovníci nahradili zkorodované části a vůz putoval do lakovny,“ popsal začátky prací Vítězslav Žůrek, který je technicko-provozním ředitelem DPMB.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Následovalo položení podlahy, montáž rozvodů elektřiny a všech komponentů do vozu. „Po spojení obou článků začala nejnáročnější část oprav. Tedy oživování, seřizování trolejbusu či brzdové zkoušky tak, aby vůz mohl jezdit s cestujícími,“ doplnil Havránek.

Historické a retrovozy mohou lidé vídat na Dopravní nostalgii nebo Dnech otevřených dveří.

Kromě „dvaadvacítky“ prochází proměnou do původní podoby i vůz 14TrM. Do trolejbusu pracovníci montují součásti interiéru pro cestující a rozvody elektřiny. Plánované dokončení je o letošních prázdninách.

Nejvíc však pracovníky DPMB zaměstnává nejstarší z renovovaných vozů – trolejbus Škoda 9Tr, který v Brně jezdil v období let 1980 až 1996. Poté ho prodali do ukrajinského Rovna, kde sloužil v běžném provozu až do roku 2019. Dopravnímu podniku se vůz podařilo odkoupit zpět a začal s jeho rekonstrukcí. „Tento trolejbus rozhodně nikdy nestál v garáži. Poctivě vozil cestující téměř čtyřicet let. Právě to se podepsalo na jeho technickém stavu. Nicméně bychom ho rádi dokončili během následujícího roku,“ uzavřel Žůrek.