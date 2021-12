Domov upraví nezisková organizace Tady to mám rád. Zástupci organizace jedenáct let hledali ideální místo. Budova je v blízkosti lesa, ale také v těsném sousedství běžné bytové zástavby. „Důvodem projektu jsou neexistující pobytové služby pro dospělé lidi s poruchou autistického spektra," uvedla za organizaci Tady to mám rád Martina Lintnerová.