Členové Movement Studios dosud nasbírali přes pětačtyřicet titulů mistra světa a osmdesát titulů mistra České republiky. Navíc mají na kontě stovky televizních show, videoklipů, reklamních spotů, koncertů, filmů a tanečních vystoupení u nás i v zahraničí. „Spolupracujeme například se show Magická Fontána, která letos v létě poprvé přichází do Brna a já jsem jejím choreografem,“ řekl Dvořák.

Taneční sál o velikosti 125 metrů čtverečních pokřtila herečka a zpěvačka Městského divadla Brno Kristýna Daňhelová, která si tam rovnou s tanečníky i zatančila. Deníku Rovnost poskytla krátký rozhovor

Máte kladný vztah k tanci?

Byla jsem absolutní netanečník, když jsem nastoupila na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Odcházela jsem z předváděček, trucovala jsem, protože jsem byla nejhorší, nešlo mi to a řekla jsem si, že nikdy nebudu tancovat. Moje první role v brněnském městském divadle byla taneční role v muzikálu Horečka sobotní noci. Od té doby tanec miluji a strašně mě baví.

Jak dlouho už tancujete?

Před devíti lety jsem tančila balet na škole, ale to mě nebavilo. Taneční roli v muzikálu jsem dostala před čtyřmi roky a od té doby více tancuji.

Jak jste dostala ke křestu nového tanečního studia Movement Company v Brně?

Znám se se zakladatelem studia, se kterým hraji v představení Legenda jménem Holmes v Hudebním divadle Karlín. Strašně obdivuji jeho práci, jak trénuje děti. Nedávno mi volal, zda nechci přijít pokřtít nový taneční sál v Brně a zatancovat si, tak jsem neváhala a přišla.

Co se Vám na novém studiu nejvíc líbí?

Je v krásné budově v centru města. Studium je útulné, rodinné s pěkným černým stropem, kde člověk vidí své obrysy a to mě strašně baví.

Máte nějaký vzkaz pro budoucí návštěvníky studia?

Chtěla bych studiu popřát, aby sem chodilo co nejvíce zájemců a hlavně, aby je to bavilo, i když zatím netancují profesionálně. Současní členové jsou výborní. Baví mě, jak se při trénincích podporují a působí jako jedna rodina. Všem čtenářům Brněnského deníku doporučuji, aby se do nového tanečního sálu přišli podívat a vyzkoušet si to, protože to stojí za to.