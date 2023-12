Parciální trolejbus v Brně, ilustrační foto.Zdroj: Ondřej KaloudO co jde: brněnský dopravce naváže na nákup dvacítky parciálních trolejbusů z letošního roku a bude se snažit najít v rozpočtu peníze pro nákup dalších dvaceti. Celkově by jich pak v Brně jezdilo padesát. „Parcialní trolejbusy jsou ekologické vozy, které na bateriový pohon ujedou minimálně deset kilometrů. Můžeme je využívat při výlukách nebo například jimi propojit linky 30 a 43," vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Náklady: Více než dvě stě milionů korun bez DPH

Investice do tramvajových tratí v Brně: co opraví a postaví a jak to ovlivní MHD