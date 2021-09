Vlad III. Dracula, Půta Švihovský, Alžběta Báthory, Anna Rosina Listius, Kateřina z Komárova a další. Upírský hřbitov, krvavá lázeň, soudní stolice pro potírání čarodějnictví, katova přípravna a další scény uvedou nechvalně proslulé bytosti evropské historie.

Pro výstavu byly vytvořené speciální figury s věrohodnými detaily. Atraktivitu expozice zvyšují neobyčejné multimediální “pohyblivé“ či “oživlé“ obrazy, které vystraší úplně každého návštěvníka – před očima se totiž promění zprvu idylický portrét ve strach nahánějící bestie.

Výstava je otevřená od 18. září do 28. listopadu, vždy od čtvrtksa do neděle v čase od 10 do 16 hodin.