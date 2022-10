„Bezpečnost účastníků je pro nás zásadní. Součástí přípravy jsou zásady první pomoci a zvládání stresových situací. Snad i z toho důvodu tak pohotově zareagovali a zachránili svého kamaráda. Patří jim za to uznání a obdiv,“ sdělil ředitel programu, při němž mladí lidé zdokonalují své schopnosti či dobrovolničí, Tomáš Vokáč.

Případ se stal na konci srpna. Trasa expedice vedla přes zámek v Hrubšicích, kde se s žáky setkali jejich vedoucí, aby zkontrolovali, zda je vše v pořádku. Děti potom měly vyrazit podél řeky Jihlavy a opět se setkat na rozcestníku Pod Templštýnem.

Tam už ale skupina nedorazila. Účastníci expedice mylně sešli z vyznačené cesty a vydali se přes vratkou lávku na druhý břeh řeky. V ten moment žák Jan stoupl na chatrný dřevnatý terén, ze kterého vylétlo hejno vos a poštípalo ho. Pobodání u Jana způsobilo silnou alergickou reakci. Jedna ze spolužaček neváhala a pohotově chlapci aplikovala protialergický gel a léky. Následně jeden ze spolužáků zavolal sanitku, další namočili tričko, kterým začali Janovi chladit zátylek.

Potom následovala série zátěžových zkoušek. Učitelé se snažili ztracenou skupinu dětí najít, což se jim nedařilo ani pomocí polohových služeb na telefonu. Záchranáři naštěstí dorazili do několika minut, naložili Jana do sanitky a odvezli do Dětské nemocnice v Brně, kde se jeho stav zlepšil. Konstatovali, že chlapci šlo opravdu život.

MARIE BRÝŽOVÁ