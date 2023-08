Vykuchám vás jako ryby. Zničím vás jako Vietnam. Těmito slovy vyhrožoval strážníkům minulý týden sedmadvacetiletý muž na východě Brna. Ve vypjatou chvíli se navíc vyzbrojil nožem a sekáčkem na maso a byl připravený zaútočit. Dramatické okamžiky vyvolala u muže frustrace ze svého zdravotního stavu a také pocit, že mu žádný lékař nedokázal pomoci. Posilněný alkoholem nejdříve napadl své rodiče, kteří zavolali na linku 156.

Dramatické chvíle v Brně. Rozrušený muž ohrožoval sekáčkem a nožem strážníky | Video: Městská policie Brno

„Operační středisko vyslalo na místo dvě hlídky a před domem už na ně čekal mladíkův otec. Ten upozornil strážníky, že se mladík léčí s duševní chorobou. Již mnoho let však byl jeho stav uspokojivý a příbuzné nenapadal. Tentokrát se však situace zdramatizovala," popsal situaci mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.

Strážníci nejprve vstoupili do bytu, kde ve dveřích kuchyně skutečně stál ozbrojený a rozrušený muž bez oblečení. Sprostě na ně navíc křičel a vyhrožoval jim, že je zabije. Zkušení strážníci ale postupovali velmi rozvážně. „Do bytu vstoupili chránění protiúderovým štítem a muži jeho úmysly klidným hlasem rozmlouvali. Uvědomovali si, že pokud by odráželi jeho útok, mohl by nahý muž utrpět od ostří nože a sekáčku nebezpečná poranění," dodal Ghanem.

Muž se naštěstí nechal přesvědčit a zbraně odložil. Následoval rozhovor za zavřenými dveřmi. Mladík se svěřil, že ho trápí jeho zdravotní stav a má pocit, že mu žádný lékař nedokázal účinně pomoci. Přiznal také, že každý den pije alkohol. Dechová zkouška prokázala, že mu v krvi koluje více než 2,5 promile.

„Hlídka si získala jeho důvěru a muž v jejím doprovodu zcela dobrovolně odešel do sanitky. Strážníci byli jeho průvodci i při převozu a během předání do péče lékaře na záchytné stanici. I díky tomu se vše obešlo bez dalších vyhrocených emocí," uzavírá mluvčí. Muže nyní čeká péče na psychiatrickém oddělení.