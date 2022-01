Každý měsíc přibližně o padesát korun více než doposud zaplatí od ledna rodina z jihu Moravy, jež bydlí v bytě a elektřinu má pro běžnou spotřebu. Domácnosti s vyšší spotřebou, tedy svícením a ohřevem vody, uhradí ještě více. „Připlatí si asi tři sta korun měsíčně,“ oznámil mluvčí firmy E.On Roman Šperňák. Hlouběji do kapsy sáhnou od příštího roku i lidé využívající plyn.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy energetické společnosti v průměru podraží o desítky procent. Ceny se budou lišit podle dodavatele. „Největší dodavatel elektřiny v České republice, ČEZ, zdražuje od ledna o třetinu. Dodavatelé plynu navýší ceny v průměru kolem dvaceti procent, nárůst může být i vyšší,“ nastínil.

Lidé, kteří na plynu pouze vaří, zaplatí například u Innogy měsíčně o čtyřicet korun více než dosud. V případě ohřevu vody a vytápění člověk v bytě měsíčně připlatí 180 korun, rodině v menším domě narostou náklady o 270 korun. „Nicméně většiny našich zákazníků se tato změna netýká, protože mají zafixované ceny, které jim dále platí,“ ujistil mluvčí Innogy Pavel Grochál.

Jihomoravané si v roce 2022 za elektřinu i plyn připlatí.Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Jana Včeloucha z Moravského Žižkova na Břeclavsku zatím trápí při stavbě domu spíše ceny materiálu, než energií. Do budoucna ale zůstává skeptický. „Rodině, která má třeba hypotéku, žena je na mateřské s dítětem, to určitě úsměvu na tváři nepřidá,“ řekl mladý muž. V budoucnu chce na domě co nejvíce využívat přírodní zdroje, například fotovoltaickou elektrárnu.

Ekonom Kovanda očekává zdražování energií i v dalších letech. Záležet bude i na vývoji velkoobchodní ceny. „Bohužel je stále vysoko. Před Vánocemi se plyn pohyboval na astronomické úrovni až 190 eur za megawatthodinu, nyní je kolem stovky. Zároveň je ale stále pětinásobně dražší, než je jeho obvyklá úroveň,“ zmínil ekonom.

Takto výrazné zdražení se podle Kovandy musí dříve či později promítnout do koncových částek. „Pokud velkoobchodní ceny nezlevní, což zatím nevypadá, i v roce 2023 bychom se dočkali dalšího citelného navyšování cen elektřiny i plynu,“ podotkl.

Současné vysoké sumy na burzách se do ceníků klientů E.On podle zástupců společnosti zatím promítnou jen částečně. V průměru se standardní ceníky od ledna zvýší u elektřiny o sedmnáct procent a u plynu o šestnáct z celkové ceny, kterou zákazníci za energie platí.

Kovanda předpokládá i konec dalších energetických společností. „Osobně by mě nepřekvapilo, kdyby v lednu nebo únoru zkrachovalo dalších pět menších dodavatelů,“ sdělil.