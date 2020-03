Hřiště je zajímavé rozmístěním herních prvků do celého parku. „Akátové prvky vypadají, jakoby tam vyrostly. Je to pěkná odpočinková zóna,“ sdělila za firmu, která hřiště vyrobila, Andrea Chlupáčková.

Hřiště je místními hojně navštěvované. „Je to největší hřiště v Brně, chodí tam i lidé z jiných městských částí, třeba ze Slatiny,“ řekl černovický starosta Ladislav Kotík.

Soutěžící z kraje:



Park Kneslova v Černovicích (Brno)



Výstavní stánek Cesta lesem (Brno)



Rodinný dům – roubená fúze (Brno)



Prodejna a bistro Charlie4rest na Lesné (Brno)



Roubenka v Černovicích u Kunštátu (Blanensko)



Vinařství Dolní Dunajovice (Břeclavsko)



Pasivní dům s loukou na střeše v Babicích nad Svitavou (Brněnsko)



Kulturní dům v Rohatci (Hodonínsko)

Firma podle Chlupáčkové podobná hřiště vyrábí z tvrdého akátu. „Prvky jsou křivé, vypadají přirozeně, mají dlouhou životnost a minimální udržovatelnost, což je pro investory důležité,“ přiblížila.

V soutěži bojují celkem čtyři díla z Brna. Mezi dalšími je například kulturní dům v Rohatci na Hodonínsku, pasivní dům s loukou na střeše z Babic nad Svitavou na Brněnsku.

Jeden zástupce je také z Blanenska. A to Roubenka v Černovicích u Kunštátu. „Objekt krásně dýchá, je to přírodní klimatizace. Nejsou tam žádné plísně a pořád je tam čerstvý vzduch,“ podotkl ředitel společnosti OK Pyrus Otakar Koudelka.

Lidé mohou hlasovat pro nejlepší dřevěné stavby do 11. března. Hlas odevzdají na webu www.drevenastavbaroku.cz. „Hlasující vyberou z devíti soutěžních kategorií: malá a velká dřevění hřiště, návrhy a provedení dřevěných konstrukcí či moderních dřevostaveb, stavba roubenek, srubů, interiérů a také z nově otevřené kategorie zajímavosti ze dřeva,“ vyjmenoval ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák.