V bývalém Dřevopodniku pokračovala dlouhá léta likvidace. Dle letošní závěrečné zprávy je městský podíl na likvidačním zůstatku pětačtyřicet milionů. „Pokud to ministerstvo schválí, do rozpočtu města přibyde v příštím roce po nutném zdanění téměř devětatřicet milionů korun,“ upřesnil radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

V likvidaci byly přihlášeny pohledávky v řádech stovek milionů korun, ale uznaný byl jen zlomek. „Jsou to čistě právní záležitosti a žádný odhad na zůstatek jsme dopředu neměli. Nikdo by se nedivil i kdyby tam byla nula," dodal Oliva.

Budovy postupně zbourají

Město začne v příštím roce budovy Dřevopodniku postupně bourat. První fáze demolice se týká tří staveb postižených letošním požárem. „V současné době pokračuje výběrové řízení na firmu, která demolici provede. Více budeme vědět po výběru zhotovitele a podpisu smlouvy. Očekáváme, že by se tak mohlo stát na přelomu ledna a února," řekl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Za první fázi demolice město zaplatí zhruba tři miliony korun. Zbývající stavby chce nechat vedení Brna zbourat na podzim příštího roku, momentálně připravuje dokumentace pro tuto druhou fázi demolice.

„Je to typický brownfield, je tam docela dost nepořádek. Bourat chceme i s ohledem na bezpečnost, aby tam nepřebývali bezdomovci a narkomani. Není to také nic, čím by se město mělo chlubit," podotknul Oliva.

Dřevopodnik zřídil Národní výbor města Brna koncem roku 1988. Už ke třetímu listopadu 1992 vstoupil Dřevopodnik do likvidace. Rada města Brna v polovině prosince schválila konečnou zprávu o průběhu likvidace a naložení s likvidačním zůstatkem i mimořádnou účetní závěrku Dřevopodniku, čímž jsou splněny všechny zákonné podmínky a může dojít k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

V sídle Dřevopodniku, v lokalitě na Rumišti, má vzniknout přes dvě stě družstevních bytů. Jejich podobu navrhli Pelčák a partner architekti. Samotná výstavba musí počkat na nový územní plán, počítá se s ní nejdříve v letech 2028 až 2030.