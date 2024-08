„Od této fáze si slibujeme, že systém otestujeme opravdu ve skutečném prostředí městské aglomerace," řekl majitel společnosti 3L Robotics Luboš Lněnička.

V areálu výstaviště bude podle něj jeden helipad, tedy přistávací místo u vstupní brány, a další tři pak na různých místech v areálu výstaviště. „Zásilky budeme rozesílat mezi nimi," podotkl Lněnička.

Projekt vznikl ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou. Součástí testů na výstavišti bude vypracování studie proveditelnosti, která bude sloužit jako základ pro další kroky směřující k zavedení služeb doručování pomocí dronů v městských oblastech.

Firma využije prostory takzvané živé laboratoře. „Jedinečný koncept živé laboratoře BVV Living Lab poskytuje ideální prostředí pro rozvoj a testování průlomových technologií," sdělil generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata. V živé laboratoři už působí další čtyři firmy, které potřebují testovat své produkty v otevřeném prostředí.

Zástupci firmy 3 L Robotics se nyní specializují na doručování v rámci uzavřených areálů. Tam je to podle nich možné vyřešit pomocí platné legislativy. „Abyste si mohl objednat pizzu, která by vám dojela před dům, to ještě chvilku potrvá. Odhaduji řádově deset let. V uzavřených areálech můžeme už nyní létat," podotkl Lněnička.

close info Zdroj: Deník/Michal Hrabal zoom_in Brněnská firma 3L Robotics na výstavišti v Brně otestuje systém dronové pošty.

Přiznává, že největším problémem této služby je právě legislativa. „Proto děláme nyní všechno to testování, abychom pak dokázali odprezentovat patřičným úřadům, že je to bezpečná služba," uvedl Lněnička.

Drony podle něj potřebují všechny věci, co klasická letadla. „Jsou to dobíjecí stanice, jsou to místa, kde drony mohou bezpečně zaparkovat, kde mohou přistát s nějakou zásilkou," popisoval Lněnička.

Po testování na výstavišti v další fázi zástupci brněnské firmy doufají, že už se jim podaří létat nad nějakým otevřeným areálem, případně na předměstí některého města.

Systém dronové pošty, který se v této podobě dosud v České republice nikde nevyužívá, má být do budoucna v budově I v brněnském areálu Vlněna. Helipad má být konkrétně na střeše. „Budova už je připravená pro tento helipad a jakmile nám to legislativa umožní, plánujeme tam vybudovat další stanoviště pro drony," zmínil Lněnička.

Budova I je stavba se šestnácti nadzemními a jedním podzemním podlažím, měří jednašedesát metrů. „V nejvyšším patře bude plastická chirurgie," prozradil už dříve stavební ředitel CTP v České republice Jan Hübner.