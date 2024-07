Kvůli námitkám majitelů sousedních pozemků ale projekt nezískal potřebná povolení. Ministerstvo obrany nakonec městu dalo druhou šanci areál dokončit a prodloužilo termín o pět let, výstavba tedy musí být hotová do podzimu roku 2028. „Aby se stejná situace neopakovala, řešilo vedení města vypořádání majetkových vztahů v dané lokalitě. Zastupitelé nedávno schválili prodej pozemků včetně budovy tělocvičny společnosti Aurus Investments, která se zavázala k souhlasu se stavbou sportoviště," uvedl Tadeáš Mima z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Původně měl sportovní areál Anthropos sloužit veřejnosti už od loňského podzimu. Lokalita, která je momentálně bez využití, totiž dříve sloužila vojákům. Před pěti lety přešly tamní pozemky od ministerstva obrany bezplatně pod Brno. „Ve smlouvě se město mimo jiné zavázalo, že do čtyř let od nabytí vlastnictví vybuduje v souladu s územní studií veřejné plochy a sportoviště a zpřístupní je lidem," sdělil již dříve Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Společnost Aurus Investments, vlastněná brněnským miliardářem Igorem Faitem, navíc jedná o odkupu dalších pozemků v lokalitě se společností Černá a fialová, jež dávala připomínky k původnímu projektu v rámci stavebního řízení. Černá a fialová vlastní v lokalitě restauraci a ubytovací zařízení. „Pan Fait se na město obrátil s tím, že by to koupil jenom za předpokladu, že by mu město prodalo i tělocvičnu, která na restauraci bezprostředně navazuje," vysvětlil brněnský radní Jiří Oliva, proč město své pozemky společnosti Aurus Investments prodává.

Fait by chtěl nabyté prostory zrekonstruovat do jejich původní podoby a v návaznosti je provozovat. „A to podle toho, k čemu jsou dle územně plánovací dokumentace určeny, to znamená společenský sál a restaurace a využívat ho pro budoucnost Brna tak, aby tato lokalita byla hezká," popsal právní zástupce společnosti Aurus Investments Tomáš Rada.

Kromě vypořádání majetkových vztahů navíc vedení Brna upravilo projekt tak, aby vyhověl námitkám účastníků stavebního řízení včetně výsledků biologického posouzení lokality a zároveň splňoval podmínky dané ve smlouvě s ministerstvem obrany. „Areál bude obsahovat okruhy pro in-line bruslení, okruh pro horská kola, pump track, lezecké centrum, hřiště na futsal, hřiště na malou kopanou či hlavní budovu s technickým a kancelářským zázemím," vyjmenoval Mima.

Město počítá i s rekonstrukcí budovy bývalé střelnice a staré střelecké zdi. Součástí areálu budou také dvě parkoviště a vjezd do Pisárecké ulice.

Po nutných krocích a úpravách vypsalo na začátku července vedení města veřejnou zakázku na výstavbu areálu. Vybraný zhotovitel bude mít za úkol kromě nezbytných demolic a samotné výstavby sportoviště také zpracování projektové dokumentace pro vydání všech nezbytných povolení. První sportovci by mohli Anthropos navštívit v roce 2027.

Odhadované náklady na výstavbu město vzhledem k probíhajícímu zadávacímu řízení odmítlo uvádět.