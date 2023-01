Vedoucí bytového odboru dále uvádí, že družstvům navrhne, aby k uzavírání rezervačních smluv přistoupila nejdříve v okamžiku, kdy budou na konkrétní lokality vydána územní rozhodnutí a budou vyjednány s bankou konkrétní podmínky financování. Původně město plánovalo už letos začít stavět, nyní se podle jeho vedení kopne do země nejdříve za rok.

Minimálně roční odklad se týká lokalit Kamenný vrch, Francouzská, V Aleji a Přízřenice. Družstevní bydlení v ulici Rumiště se začne stavět až po schválení nového územního plánu. „S tím nejde počítat dříve než za dva roky, pak bychom mohli stavbu zahájit nejdříve v roce 2026," uvedla Marešová. Na nový územní plán se váže také poslední projekt družstevního bydlení pro mladé, který vyroste v černovické oblasti Na Kaménkách.

FOTO: Lipová alej v Maloměřicích je v kraji nejkrásnější. Stříbrná v republice

Projekt družstevního bydlení má zpracovanou projektovou dokumentaci, momentálně čeká na vydání územního rozhodnutí. „Komplikace při obstarávání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a souhlasů účastníků řízení protahují povolovací procesy na některých lokalitách," vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Podle něj však město úřady co nejvíce urguje a celý byrokratický proces se tak snaží urychlit.

U poloviny projektů v rámci družstevního bydlení měly být byty zkolaudované v roce 2026. To ale město pravděpodobně nestihne. „Termín dokončení výstavby u jednotlivých staveb nelze v tuto chvíli garantovat, budou se odvíjet od skutečného data vydání územního rozhodnutí, jakož i od délky přípravy a průběhu vlastních staveb," řekl Poňuchálek.

Podle něj však můžou řemeslníci v menších lokalitách výstavbu dokončit dříve než například u Kamenného vrchu, který je mezi projekty druhým největším.

Vilu Tugendhat a Špilberk navštívily v Brně loni statisíce turistů

Uchazeči, kteří se o družstevní byty hlásili už před pěti lety, kdy byla nabídka zveřejněna, tak na své bydlení budou čekat několik let. „Celý projekt byl od začátku inzerován jako dostupné bydlení pro mladé, ale tím, jak se časově táhne, tak nebude rozhodně dostupné a mladí zestárnou," konstatoval jeden z žadatelů Rudolf Šťastný.

Problémem je podle něj také rozdíl v ceně, za kterou byly byty inzerovány tehdy a za kterou budou nakonec k mání. „Na začátku bylo uváděno, že zájemci budou skládat počáteční vklad do družstva čtyři sta až sedm set tisíc Kč, což mělo činit dvacet procent ceny bytu 2+KK až 4+kk. Kam se však od té doby posunuly ceny nemovitostí asi není třeba připomínat," vypočítával Šťastný. Podle jeho slov se tak jako větší příležitost na vlastní bydlení jeví spíš pozvolný pokles cen bytů, než vzdálená možnost brněnského družstevního bydlení.

Koncept projektu družstevního bydlení v Brně bude fungovat tak, že si družstvo vezme úvěr u banky, vybere zhotovitele a nechá postavit bytové domy. Po kolaudaci budov budou do družstva vstupovat členové, které vloží do družstva členský vklad dle požadavků úvěrující banky. Družstevníci budou byt užívat a platit družstvu nájemné, ze kterého družstvo bude splácet úvěr bance. Předpokládaná doba splácení úvěru je minimálně třicet let.