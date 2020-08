Brněnští penzisté mají stále víc možností, jak aktivně trávit volný čas. Třeba v Žabovřeskách se společně naučí anglicky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Po odchodu do penze dlouho přemýšlela, co bude dál dělat. Nebaví ji totiž neustále sedět doma. Nakonec se jako bývalá učitelka angličtiny rozhodla dělat to, co umí nejlépe: učit. Důchodkyně Vlasta Floriánová proto vymyslela společné programy pro důchodce, kteří se chtějí ve svém věku ještě vzdělávat.