V nižším patře ubytují zaměstnanci vážnější případy. „Zejména ti imobilní nemají dnes možnost si plně užívat krásného prostředí a atmosféry parku, který kolem zařízení v Sokolnicích je. Přístavba, která dnešním dnem startuje, jim to umožní, protože bude zcela bez bariér,“ řekla sokolniční radní Jana Leitnerová. Ve vyšších patrech dostanou pokoj ti, kteří mobilní jsou.

V každém pavilonu bude šestnáct míst pro důchodce. V nových pokojích budou mít maximálně dva spolubydlící. V současnosti může v domově důchodců bydlet sto dvacet lidí. Po dostavbě pavilonů se do nich přemístí z hlavní budovy dvacet lidí se zvláštním režimem. Domov poté přijme ještě osmadvacet nových klientů.

Důchodcům postaví tři nové pavilony v zámeckém areálu domova důchodců v Sokolnicích. Novou přístavbu dělníci postaví tak, aby se hodila do zámeckého parku. Projekt navrhne i postaví firma PSG Construction z Otrokovic. Stavět začali ve středu. Za projekt zaplatí Jihomoravský kraj přes sedmadevadesát miliónů korun a dostane dotaci třiatřicet miliónů korun. Stavaři mají dokončit stavbu do konce listopadu 2022.

